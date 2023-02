Rosario batalla para ganar mayor participación en la industria de los videojuegos

Martín Fernández, titular del estudio de videojuegos local "An Otter Game Studio" y miembro de la asociación Rosario Game Devs (RGD), explicó que la GGJ no es una competencia sino que se trata de una actividad pensada en pos de estimular la colaboración e incentivar la experimentación con nuevas tecnologías y nuevos roles en el desarrollo de videojuegos. “La GGJ es reconocida mundialmente como cuna de muchos proyectos innovadores y exitosos”, subrayó sobre el evento que ya hace 10 años que se lleva adelante en la ciudad y este año volvió a la presencialidad luego de la virtualidad por la pandemia.

“El evento se hace a nivel mundial y tiene sedes. En Argentina hay muchas sedes y Rosario es una. La gran mayoría de los participantes son de la ciudad o de localidades cercanas. Participaron programadores, artistas visuales y músicos. Hay otras disciplinas en la industria de los videojuegos como los guionistas, narrativas o traductor pero por ahí no se suman tanto a este tipo de eventos”, relató Fernández sobre la jornada en la que las propuestas giraron en torno a juegos para resolver raíces matemáticas y así combatir contra enemigos, juegos sobre plantas misteriosas o historias familiares, cuentos que mostraban las raíces de un niño.

Luego de esta jornada de experimentación los juegos se suben a la plataforma global https://globalgamejam.org/ y todo el mundo puede acceder al código fuente con el que fue creada la propuesta y saber así cómo está hecho. “La GGJ es una fuente infinita de conocimiento. Podés ir a la sede de Canadá y ver los juegos que hicieron allá”, relató el organizador del capítulo local.

Durante esta edición a nivel nacional se desarrollaron 180 juegos y 17 se llevaron a cabo en la ciudad. “Es un buen número, teniendo en cuenta que la industria rosarina es chica. Esto demuestra el potencial que tiene, pero no lo está aprovechando, aunque creemos que es cuestión de tiempo que explote”, apuntó sobre el perfil de la ciudad.

videojuegos1.jpg Manuel Sánchez es licenciado en composición musical y hace música para videojuegos.

Respecto a los negocios en la ciudad Fernández contó que los estudios rosarinos hacen servicios para empresas de Buenos Aires, en general. Por ejemplo, mantenimiento de juegos mobile o juegos para eventos.

“La industria en Rosario es un caso muy especial a nivel nacional. Es una ciudad muy culta y los videojuegos son productos culturales como la música y el cine, pero hay algo medio inexplicable como es la cantidad de profesionales vs. la cantidad de estudios. Comparado con otras ciudades como Córdoba capital o Mendoza no se entiende porqué Rosario nunca puede despegar”, reseñó y agregó que hasta la pandemia, cuando muchas empresas tuvieron que virtualizarse, a Rosario por estar muy cerca de Buenos Aires y de Córdoba estas ciudades le absorbían a los profesionales.

En ese escenario, cuando alguien tenía experiencia se lo llevaban. “Hoy con todo el tema del trabajo a distancia lo que pasa es que los profesionales no se tienen que ir de la ciudad pero todavía no están poniendo estudios", dijo y planteó que "eso está empezando a dejar cada vez más gente preparada en la ciudad para que cuando haya un hipotético interés de un estudio para abrir alguna sede acá haya recursos humanos".

También Fernández planteó que ocurrió que hubo sondeos de estudios grandes en la ciudad que no encontraron gente preparada. "Tal vez ahora ya no estén haciendo esos sondeos porque los contratan para trabajar remoto pero cuando hubo posibilidad de abrir sedes se sondeó la ciudad y no había muchos profesionales”, explicó el referente de RGD, para quien es sumamente importante la instancia de capacitación que se abrió en Rosario con la puesta en marcha de carreras vinculadas al sector como la que lleva adelante la Universidad Abierta Interamericana (UAI) que ofrece la tecnicatura universitaria en desarrollo de videojuegos y la licenciatura en producción de simuladores y videojuegos y la tecnicatura de programación en videojuegos que se brinda en el Complejo Cultural Atlás con el apoyo de la Universidad Nacional de Hurlingham.

Experiencia en primera persona

Manuel Sánchez es licenciado en composición musical y participó de su segunda Global Game Jam, la primera fue el año pasado y se realizó de forma virtual así que casi casi que esta edición es la primera al 100%. “Laburé hasta las 5 de la mañana, me lleve mi tecladito y compu y no paré. Me quedé a dormir ahí y a las 9 arriba. Es una experiencia muy copada, es súper recomendable para gente de todo tipo, en la mesa de trabajo compartís con gente que no hace lo mismo que vos y suma un montón. También están los chicos de RGD, los mentores que te ayudan y aprendes un montón”, contó y resaltó: “Fue la primera vez que implementé audio, no sólo hacer la música, sino implementarlo en el juego, que funcione el sistema, que si apretás el botón suene en el momento que lo hacés. Eso estuvo muy bueno y un mentor me ayudó a hacerlo muchísimo más rápido que si hubiese estado solo en mi casa”.

Tras conocerse el disparador de este año se forman los grupos de trabajo y Manuel se puso a trabajar en dos equipos en los efectos de sonidos y en la música de los videojuegos. “Como en audio había poca gente participé de dos proyectos. Uno que se llamaba Roots Invasion, en el que sos un árbol gigante que quiere absorber una ciudad, algunos te ayudan y otros te quiere talar", relató. Dijo que es "un juego de manejo de recursos, manejabas la cantidad de agua que tenés, la cantidad de gente que absorbiste, cómo te expandís".

El otro juego se llama Mandra y está basado en la planta mandrágora de Harry Potter. "La idea era que si desenterrabas la planta gritaba. En el juego sos un Hagrid medio raro, y tenés que sacar plantas y cuando escuchas el grito de la mandrágora no la tenés que sacar porque perdés”, relató sobre los videojuegos en los que intervino, que están colgados en la web de la GGJ .

El contexto

El mobile gaming se posiciona como una de las actividades de ocio más importantes y preferidas por los argentinos, una tendencia que sigue en auge y crecimiento constante. El 57% de los argentinos ha jugado o descargado un videojuego de manera gratuita, según un estudio realizado por Digital Turbine y difundido por Adsmovil de forma exclusiva en Latinoamérica.

La digitalización hace parte de la vida cotidiana de los argentinos, el canal online se consolidó como el preferido para comprar, trabajar, estudiar y relacionarse, e incluso como medio de entretenimiento y ocio. En este sentido vemos que los hábitos de consumo se consolidan con mayor fuerza en el ecosistema digital, por lo que la interacción del consumidor con la marca también está en constante transformación y adaptación a los canales digitales.

Es importante entender que los juegos ya no son medios de consumo esporádicos, sino que existen comunidades masivas en línea, constituyendo un consumidor atento e interactivo, al que las empresas deben conocer para implementar y ejecutar sus campañas publicitarias en este entorno de manera efectiva.

Un reciente estudio realizado por Digital Turbine y difundido por Adsmovil revela cuál es el perfil del gamer argentino, así como sus hábitos de consumo, donde se refleja que durante las actividades de juego en el último mes el 57% de los argentinos ha jugado o descargado un videojuego de manera gratuita.

Perfil de los jugadores

La investigación da a conocer que la mujeres representan el 47% de los mobile gamers; que el 74% de los jugadores tiene entre 16 y 44 años. Y que entre los juegos preferidos se destacan los que son tipo acción y aventura 55%, tirador 53%, deportes 42%, simulación 41% y carreras con el 39%.

El 86% de los gamers argentinos juegan desde cualquier dispositivo, sin embargo, el smartphone es el preferido de todos con el 65%. Mientras que el 48% juega a través de la PC/Laptop y el 35% desde la consola de juegos.

Otro de los aspectos importantes que se destacan en el estudio son las preferencias y relación con las marcas que tienen los argentinos al momento de elegir un producto online, donde el 69% dice que investiga en internet antes de realizar la compra, y el 58% dedica tiempo a buscar las mejores ofertas.

Conocer las preferencias e intereses de los jugadores es clave para que los anunciantes puedan captar su interés. En este aspecto el 81% de los gamers argentinos manifiesta interés en las películas y el cine, el 79% en música y el 73% en tecnología.

Según la encuesta, los consumidores afirman que descubren las marcas en línea a través de los motores de búsqueda (43%), recomendaciones de voz a voz (41%) y los anuncios en las redes sociales (40%).

Los gamers argentinos afirman que, al comprar en línea los factores que aumentan la probabilidad de comprar un producto son: la entrega gratuita (71%), los cupones/descuentos (52%), la facilidad del proceso de compra en línea (48%) y la entrega al día siguiente (46%).