La Capital | Economía | Santa Fe

Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

El sector productivo neuquino analiza al santafesino, y viceversa. Tecnología, experiencia y Vaca Muerta encabezan las expectativas del enlace

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

6 de marzo 2026 · 06:00hs
Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Enviado especial.— La industria minera, con Vaca Muerta a la cabeza, encabeza las estadísticas entre los sectores que más ganaron en los últimos años. Santa Fe tomó nota de eso y logró un acuerdo, luego de trabajarlo arduamente, para que Neuquén apuntale a su industria hacia La Invencible.

Sin embargo, los industriales de Santa Fe aparecen como la oferta de Pullaro a Neuquén: “Nuestro aporte es con la transferencia de tecnología y experiencia”, afirmó el gobernador tras firmar el acuerdo en Neuquén capital. Las pymes y grandes empresas de Neuquén tomaron nota y ya en el networking que se llevó a cabo esta tarde en el auditorio del Centro Pyme de la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén (Adeneu) se empezaron a pactar los primeros enlaces.

Desde el sector industrial y del gobierno neuquino destacaron la actividad como “súper positiva” y que sirvió para llevar un “mensaje muy claro e importante para que las empresas entienda hacia donde apuntamos”, dijo Anabel Lucero, gerente general del Centro PyME Adeneu, a La Capital.

>> Leer más: Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Lucero destacó que “hay historias” entre firmas santafesinas, sobre todo con la metalmecánica, y las de Neuquén. Esos enlaces se volvieron a encontrar en la jornada de este jueves. Pero también hubo lugar para la presentación entre otras firmas, algunas llegaron ya con las consultas preparadas, y las charlas fluyeron en torno a este acuerdo.

En concreto, Santa Fe propone que su tecnología y experiencia industrial se funcione con un sector en alza que no frena su producción y tiene en Vaca Muerta, puntualmente en la localidad de Añelo, una oportunidad para desarrollarse económicamente.

Qué quiere Neuquén de Santa Fe

“Neuquén tiene mucho para complementar. Santa Fe puede aportar tecnología para instalaciones, mantenimiento y reparaciones de maquinaria industrial”, concreto y sin titubeo, Lucero aprovechó para llamar a las empresas santafesinas.

>> Leer más: Para Pullaro, el acuerdo industrial Santa Fe-Neuquén es un "win-win"

En esta línea, Lucero reconoció que hay actividades que Neuquén no desarrolla, como la fabricación de válvulas, equipos específicos para la explotación minera o de productos en general que son una invitación para la industria santafesina.

Neuquen Santa Fe 5.3
Anabel Lucero del Centro Pyme de Adeneu

Anabel Lucero del Centro Pyme de Adeneu

Es de destacar que el 24,7% de las 342 industrias dentro de la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe se dedica a la metalmecánica. Un poco más atrás aparecen las compañías de Servicios Profesionales con el 10.2%.

Pero como Neuquén manifiesta oportunidades de inversión, también exige “una atención inmediata, conocer el área y la actividad hidrocarburífera”, recalcó Lucero e instó a las empresas de Santa Fe a “encontrar representantes en Neuquén para los servicios de post-venta”.

Entre las tareas que apuesta a sumar Neuquén están los servicios de poso, hoy dominados por multinacionales extranjeras. Si bien la idea no es excluirlas de Vaca Muerta, Lucero aseguró que se pueden complementar con “jugadores más pequeños”.

“Hay muchas provincias de Santa Fe trabajando acá. Habían varias que ya tenían lazos con empresas neuquinas, sin embargo, según las estimaciones de los próximos años, no vamos a alcanzar los neuquinos para trabajar en Vaca Muerta y su alrededores”, con esas palabras Lucero fue clara, la oportunidad laboral no faltará en Neuquén, menos aún en Añelo, considerada “la Miami de Neuquén” por sus vecinos por la cantidad de oportunidades en el mundo del trabajo.

Qué tiene Neuquén para ofrecer

Antes de la charla y consultas empresariales, el gobierno de Neuquén explicó dos leyes que apuntan a beneficiar a las inversiones.

La primera fue Invierta Neuquén, una especie de Rigi neuquino, que viene a complementar la iniciativa de Nación con beneficios para empresas de otras latitudes. Entre los puntos positivos para los inversores se encuentran exenciones impositivas, acceso a la tierra, créditos subsidiados y tarifas diferenciales en los servicios para la producción.

Santa Fe Neuquen 5.3
Firma del acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y el de Neuquén

Firma del acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y el de Neuquén

Además, detallaron la ley llamada Compre Neuquino. Lucero aseguró que Neuquén es una provincia abierta a las inversiones y remarcó que existe la norma que beneficia a la industria local sólo ante la presencia de ofertas similares entre una firma neuquina y otra foránea. “No estamos cerrados ni encareciendo los costos de la industria”, sostuvo Lucero.

La agencia que conduce Lucero se puso a disposición de los futuros y actuales inversores y afirmó que mantiene una relación de “primo-hermano” con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Así, los industriales neuquinos se posicionan ante los santafesinos por su experiencia en oil gas con un personal calificado y normas de medioambiente. Otro punto que subrayó Lucero es la relaciones entre sindicatos y actores que invierten en la zona para mantener una producción constante.

Noticias relacionadas
Los diez allanamientos fueron practicados por la PDI en dos barrios de la ciudad de Santa Fe.

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Plan en Santa Fe para refinanciar deudas descontadas del sueldo a empleados públicos

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

El gobierno provincial aumentó el sueldo a policías. 

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Por la tormenta en el sur de Santa Fe, un árbol cayó en plena calle en Río de Janeiro y cortada Marcos Paz

Temporal en Santa Fe: los fuertes vientos causaron destrozos en varias localidades del sur provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Lo último

El nuevo thriller de menos de dos horas que arrasa en Netflix

El nuevo thriller de menos de dos horas que arrasa en Netflix

Newells: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Newell's: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

En un hecho político inusual, los legisladores que no son libertarios aunaron fuerzas por el pago de la deuda y proponen la cesión del proyecto a la provincia
Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Ovación
Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Franco Colapinto y Alpine, en un viernes decepcionante en el estreno de la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto y Alpine, en un viernes decepcionante en el estreno de la nueva era de la Fórmula 1

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Policiales
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

La Ciudad
Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores
Policiales

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?
La Región

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada
La Ciudad

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura
La ciudad

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura