Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Firmó con Neuquén un acuerdo de colaboración productiva. Puertos, ingenieros, créditos y adhesión al Rigi, algunas de las cartas que llevó la provincia

5 de marzo 2026 · 16:36hs
El gobierno de Santa Fe y su par de Neuquén firmaron un acuerdo de colaboración productiva entre provincias. La administración de Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, busca consolidarse como una de las jurisdicciones con relación directa con el territorio petrolífero y gasífero del país.

La rúbrica se dio en un encuentro desarrollado en la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén y contó con la presencia de los dos gobernadores, Pullaro por el lado de Santa Fe y Rolando Figueroa como máxima autoridad de la provincia patagónica.

Además, participaron la comitiva de empresarios santafesinos que viajó con la delegación oficial y representantes de la industria y el comercio de Neuquén. “Desde 2019 veíamos que teníamos que formar una mesa de petróleo, gas y minería para seguir apostando a este país y darle servicios a esta provincia por donde el futuro va a pasar”, dijo Pullaro al presentar las bondades de Santa Fe para Neuquén.

A pesar de los casi 1.200 kilómetros de distancia, Santa Fe busca acercarse a la meca de la energía no convencional en la Argentina: Vaca Muerta. El yacimiento petrolífero es la segunda mayor reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial.

De hecho, ya hay más de 350 empresas con base en la bota que se desarrollan en torno a Vaca Muerta. Industrias y pymes de la metalmecánica, empresas de catering y hasta servicios de ambulancias representan la creatividad que llega desde la pampa húmeda.

>> Leer más: Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Pero no es simplemente buscar inversiones en una tierra que creció exponencialmente con la explotación de Vaca Muerta. Santa Fe también pone sobre la mesa los puertos para exportación, el polo tecnológico y su recurso humano y la transferencia tecnológica aplicada a la industria petrolera para mejorar la tarea en Neuquén.

Toda la carne sobre el asador

Santa Fe apuntó desde el inicio de la gestión de Pullaro a enlazarse con Neuquén y Vaca Muerta. Las gestiones para la firma de este acuerdo comenzaron en 2024. Visitas cruzadas, participación en foros de negocios y constantes charlas hicieron posible enlazar dos provincias que parecen distintas desde su concepción, pero similares en sus propósitos.

Según datos del gobernador patagónico que expuso Pullaro, llegan alrededor de cien familias por semana a Neuquén para desarrollarse con Vaca Muerta como eje. El santafesino destacó esas cifras y planteó: "Indudablemente, cuando una provincia tiene esta capacidad de expansión necesita el asociativismo y que puedan venir empresas que tienen experiencia. Ponemos a disposición nuestros conocimientos. Queremos trabajar al lado de Neuquén para que siga creciendo y también las empresas santafesinas se fortalezcan junto con a esta región".

>> Leer más: La empresa rosarina que desarrolla el único parque industrial privado en Vaca Muerta

Es por eso que Pullaro le encomendó a Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, llevar adelante las gestiones. Tanto el gobernador como el funcionario llegaron con la carpeta bajo el brazo con todo lo que tenía Santa Fe para ofrecerles a las empresas neuquinas, ávidas de insumos para la industria, desarrollos habitacionales e industriales y de mano de obra altamente calificada.

El gobernador comenzó enumerando las fortalezas de Santa Fe: ser la tercera economía más importante de la Argentina, manejar el 22 % de las exportaciones totales del país, mantener una disciplina fiscal y poseer una matriz productiva con un entramado de 6.400 industrias.

Los industriales y el gobierno de Neuquén escucharon atentos cuando las autoridades de La Invencible hicieron hincapié en Santa Fe como un conducto hacia el mercado global a raíz de la presencia de 28 puertos, cuatro de ellos bajo administración pública que mantienen una conectividad con el océano Pacífico a través de los pasos de Agua Negra y Atacalar.

No hay que olvidarse, resaltó el gobernador, la presencia de la hidrovía Paraná-Paraguay, principal salida al mundo por el océano Atlántico. Además, Santa Fe sostiene los dos aeropuertos de gestión estatal en Rosario y Sauce Viejo y permitió la circulación de bitrenes.

>> Leer más: Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Uno de los principales puntos para aportar desde Santa Fe es el recurso humano. Esa “materia gris” que necesita la industria del petróleo y el gas para hacerse más productiva y sustentable. La provincia nutre, a través de sus 14 universidades públicas y privadas y la ley 13.742 (que garantiza el financiamiento en ciencia y tecnología), de ingenieros y especialistas dedicados a la cadena de valor de oil y gas, por otra parte cuenta con 30 centros de investigación y desarrollo y cinco polos y parques tecnológicos. Vaca Muerta aparece como una oportunidad laboral para muchos profesionales con salarios por muy por encima de la media nacional.

Metalmecánica en Vaca Muerta

La mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe cuenta con 400 miembros, de las cuales 342 están registradas como integrantes. Esta comisión industrial representa a 60 localidades de la provincia.

La industria metalmecánica concentra la relación más estrecha con Neuquén y Vaca Muerta. El 24,7 % de las industrias santafesinas dentro de la mesa están dentro de este rubro y duplica a su seguidor más cercano, las compañías de Servicios Profesionales, siendo estas el 10,2%.

Por detrás aparecen la agroindustria con el 9.8 % y los servicios conexos con 9,1 % de presencia en la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe. También los insumos de plástico/caucho (5,5 %), industria 4.0 (5,5 %) y montaje (4 %) completan el engranaje productivo santafesino en Neuquén, entre otros rubros.

Santa Fe en el mostrador

Pullaro y Puccini no se guardaron nada a la hora de hablar de Santa Fe como una oportunidad para las industrias. Basaron sus argumentos en puntos como el financiamiento, las alianzas con YPF y Pan American Energy, la seguridad jurídica y la infraestructura energética.

El gobierno de Santa Fe presentó la línea de crédito bonificadas para inversión y capital, los subsidios de tasas para pymes que abastezcan al sector petrolifero, gasifero y minero y 5.000 millones de pesos destinados a través del CFI para la cadena de valor de oil & gas.

Por otro lado, subrayaron la alianza con YPF para ser la primera provincia en desarrollar la Academia de Proveedores, un programa de certificación de normas y calidad. Asimismo, un acuerdo con Pan American Energy para el Programa de Desarrollo para la capacitación específica para eficiencia y seguridad operativa.

Otro punto clave para Pullaro y sus funcionarios es la seguridad jurídica presentada y la adhesión al Rigi, que ofrece beneficios por tres décadas para inversiones de más de 200 millones de dólares.

>> Leer más: Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

La ley de promoción industrial fue otra propuesta seductora. La misma ofrece, entre otros puntos, una exención de impuestos provinciales por diez años. En ese sentido, la nueva ley de parques productivos permite incentivos para empresas tecnológicas que se radiquen en Santa Fe. Como conclusión, el gobierno provincial expuso los beneficios fiscales como la exención de Ingresos Brutos, Sellos e impuesto inmobiliario.

Sobre el final, la Casa Gris aseguró que la inversión en la infraestructura energética permitió aumentar la competitividad industrial, desarrollar una red troncal y ramales de aproximación y ejecutar un plan de 610 kilómetros de nuevos gasoductos a través de una inversión de casi 200.000 millones de pesos.

