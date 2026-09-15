La industria volvió a reducir el uso de su capacidad instalada y lleva nueve meses debajo del 60%

El indicador cayó 0,2 puntos porcentuales en la comparación interanual y 0,9 puntos frente a junio. Solo cinco de los doce sectores industriales relevados superaron el promedio

La industria manufacturera utilizó el 58,2% de su capacidad instalada en julio, lo que representó una caída de 0,2 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025 y de 0,9 puntos frente a junio. Con este resultado, el indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) acumuló nueve meses consecutivos por debajo del 60%.

La última vez que la utilización de la capacidad instalada industrial superó ese nivel fue en octubre de 2025, cuando alcanzó el 60,9%. Desde entonces, el indicador no logró volver a ubicarse por encima de esa referencia.

En los primeros siete meses del año, la industria tampoco consiguió recuperar de manera sostenida el umbral del 60%, en un contexto marcado por niveles de actividad heterogéneos entre los distintos sectores manufactureros.

De los doce bloques industriales relevados por el Indec, cinco registraron en julio una utilización de su capacidad instalada superior al promedio general del 58,2%.

La refinación de petróleo volvió a ubicarse al frente, con una utilización del 89,9% de su capacidad productiva. Le siguieron las industrias metálicas básicas, con 71,8%; papel y cartón, con 69,6%; productos alimenticios y bebidas, con 66%; y sustancias y productos químicos, con 61,4%.

El desempeño de la refinación de petróleo se destacó nuevamente entre los sectores industriales, en línea con el mayor dinamismo que viene mostrando la actividad vinculada con los hidrocarburos.

Utilización por debajo del promedio

En el resto de los bloques, la utilización quedó por debajo del promedio. Edición e impresión operó al 54,6% de su capacidad, mientras que productos minerales no metálicos alcanzó el 48,6%. Más abajo se ubicaron productos textiles, con 45,3%, y productos del tabaco, con 45,2%.

Los niveles más bajos correspondieron a productos de caucho y plástico, con una utilización del 40,2%; la industria automotriz, con 39%; y la industria metalmecánica, excepto automotores, con apenas 38,3%.

El dato de julio muestra así una industria que continúa funcionando con una capacidad ociosa significativa y sin conseguir superar el 60% de utilización desde octubre del año pasado.