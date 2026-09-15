Una familia necesitó casi $1,8 millones para no ser pobre en Rosario

La Canasta Básica Total trepó 7,9% en agosto y ya acumula una suba interanual del 39,9%, según el informe mensual de la Usina de Datos UNR.

Impacto en las familias. El informe advierte que la variación mensual del 7,9% se explica por el fuerte aumento de los alimentos.

Un familia rosarina integrada por dos adultos y dos menores -con hogar propio- necesitó $1.778.233 durante agosto para cubrir sus necesidades básicas y no quedar por debajo de la línea de la pobreza. Es que la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó en $601.211 durante agosto en la ciudad, tras registrar una suba mensual del 7,9% , según el último informe de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En la comparación interanual, la CBT acumula un alza del 39,9%, mientras que en lo que va de 2026 el incremento llega al 33%.

El salto de agosto no fue un caso aislado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) - que marca la línea de indigencia- tuvo un fuerte incremento. Llegó a $221.197 por adulto, con una suba mensual del 8%, bastante más pronunciada que la de julio que había sido del 1,7%.

En lo que va del año, la CBA acumula un alza del 34,7%, mientras que en la comparación interanual el incremento llega al 43,2%, un nivel que supera la variación de precios generales de la economía.

Dentro de la canasta alimentaria, el mayor impulso alcista provino de las raíces y tubérculos, que treparon 38,7% en el mes, seguidas por el pan (12%) y los cereales y derivados (11,9%). En sentido contrario, el único rubro que bajó de precio fueron los azúcares y dulces, con una caída del 1,1%.

En cuanto a la CBT, su variación mensual del 7,9% se explica, según detalla el informe, por la combinación entre el fuerte aumento de los alimentos y una leve baja de la Inversa del Coeficiente de Engel (ICE), el indicador que se usa para calcular el componente no alimentario de la canasta a partir del gasto alimentario. El ICE se ubicó en 2,72 durante agosto, con una caída mensual del 0,1% y una baja acumulada del 1,2% en el año. Esa disminución indica que, en este mes puntual, el gasto en alimentos creció proporcionalmente más rápido que el resto de los bienes y servicios que componen la canasta, a diferencia de lo que había ocurrido en meses anteriores.

El gasto según tipo de hogar

El informe de la Usina de Datos también desglosa los valores para otros tipos de hogares. El hogar monoparental encabezado por una mujer con dos hijos, sin vivienda propia, necesitó $1.454.138 para no ser pobre, una cifra que pone en evidencia el peso combinado del alquiler y de las necesidades específicas de la niñez.

Una pareja de adultos mayores propietarios, en cambio, presentó la CBT más baja entre los hogares con más de un integrante, $871.251, ya que no afronta gastos de alquiler y sus requerimientos calóricos son menores, aunque el informe aclara que en este grupo los gastos en salud pesan proporcionalmente más.

Un hogar formado por dos jóvenes varones sin vivienda propia registró una CBT de $1.367.728, reflejo del fuerte impacto que tiene el alquiler en los hogares pequeños, que no logran aprovechar economías de escala. Por último, el hogar unipersonal de un adulto propietario necesitó $507.915 para no caer bajo la línea de pobreza, el valor más bajo del relevamiento, aunque el informe remarca que se trata de un monto significativo si se lo compara con el salario mínimo, vital y móvil.

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El trabajo, elaborado por la Usina de Datos de la UNR bajo la coordinación general de Paula Durán y la coordinación estadística de Lucía Andreozzi, concluye que los hogares rosarinos necesitan ingresos cada vez más altos para no caer por debajo de las líneas de indigencia y de pobreza, en un contexto en el que tanto la CBA como la CBT continúan creciendo por encima del nivel general de precios de la economía.

Según los datos publicados el jueves pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) los precios aumentaron 1,7% en agosto con respecto a julio y de esta forma la inflación acumula un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año y un 33,5% interanual.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para cubrir la canasta básica total (CBT) y no quedar por debajo de la línea de pobreza, según el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El valor de la canasta básica total aumentó 2,6% durante agosto y acumuló una suba del 22,7% en los primeros ocho meses del año. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 38,3%.