El consumo en los supermercados cayó un 3,1% en el primer trimestre de 2026 El Indec informó que las ventas de las cadenas comerciales bajaron 5,1% interanual en marzo. Es la mayor contracción desde noviembre del 2024 22 de mayo 2026 · 20:13hs

Las ventas en supermercados sufrieron su peor baja desde noviembre de 2024 y el consumo todavía no tocó su piso.

El consumo volvió a mostrar señales de deterioro durante marzo y cerró el primer trimestre del año en terreno negativo, en un contexto marcado por la aceleración inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las ventas en supermercados cerraron el tercer mes del año plano a precios constantes, aunque acumuló una contracción de 3,1% en el primer trimestre y a nivel interanual marcó una baja de 5,1%. Se trata de la mayor baja interanual desde noviembre de 2024, cuando la medición se realizaba frente al año 2023, momento en el que el consumo era récord producto de la aceleración inflacionaria.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó también que las ventas en shoppings exhibieron en marzo su mayor baja desde abril de 2024, al sufrir una disminución de 13,3% anual a precios constantes. A nivel mensual, se observó una suba de 1,2% desestacionalizada, aunque no logró revertir el fuerte recorte trimestral que alcanzó el 5,7% frente al mismo período del año pasado.

En tanto, las ventas en los autoservicios mayoristas cayeron 1,2% mensual en la serie desestacionalizada y marcaron su mayor descenso desde septiembre de 2025. En el primer trimestre del año, el consumo acumula una baja de 2,6% frente al mismo período del año pasado y en el año alcanzó una caída de 7,2%.

>> Leer más: Jugueterías, librerías y locales de ropa en crisis: "Los abuelos ya no pueden comprar regalos" El cambio en los hábitos de pago de los consumidores queda marcado en la encuesta de Indec, ya que las compras realizadas con tarjeta de crédito en supermercados concentraron el 44,9% de las operaciones y crecieron 18,2% interanual, mientras que los “otros medios de pago” -que incluyen billeteras virtuales y códigos QR- treparon 47,5%.