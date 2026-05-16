Plan de desendeudamiento provincial: el Banco Santa Fe ofrece hasta 60 cuotas y tasas preferenciales

También da dos meses de gracia para comenzar a pagar. La entidad informó que ya se encuentra disponible en su web oficial el acceso directo al programa para trabajadores públicos y privados

Los clientes del Banco Santa Fe ya tienen disponible el acceso al plan de desendeudamiento del gobierno provincial desde el sitio oficial de la entidad.

El Banco Santa Fe ya tiene disponible en su web el acceso directo a ID Ciudadana para la adhesión al Plan de Protección de los Ingresos . Desde la entidad bancaria indicaron que esta posibilidad ya se encuentra disponible tanto para trabajadores públicos como para privados que deseen adherirse al plan de desendeudamiento provincial anunciado por el gobierno de Santa Fe.

Entre los principales beneficios exclusivos para la refinanciación de las deudas, los usuarios tienen dos meses iniciales de gracia y un plazo extendido de hasta 60 meses para pagar, con tasas accesibles .

La iniciativa forma parte del Plan de Protección de los Ingresos impulsado junto al gobierno provincial y contempla condiciones especialmente diseñadas para aliviar la carga financiera de las familias santafesinas.

El Banco habilitó, desde su sitio oficial , el acceso directo a ID Ciudadana, donde cada trabajador deberá seleccionar el tipo de trámite correspondiente (sector público o privado) y completar los formularios requeridos.

La entidad informó que también se encuentra habilitado el acceso al programa a través del sitio oficial del gobierno provincial y de la app “Mi Santa Fe”, donde los interesados podrán iniciar el trámite cargando la documentación requerida y sus datos.

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Una vez completado ese trámite, el banco iniciará el proceso de evaluación de cada situación particular y posteriormente se comunicará con quienes se hayan adherido para informar las alternativas disponibles y concertar una cita para ser atendidos de forma presencial.

El programa está orientado a brindar herramientas concretas para que trabajadores del sector público y privado, autónomos y jubilados puedan ordenar su economía familiar, reestructurar sus obligaciones financieras y recuperar su capacidad de ingreso.