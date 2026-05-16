Plan de desendeudamiento provincial: el Banco Santa Fe ofrece hasta 60 cuotas y tasas preferenciales

economia
Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi
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El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia
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Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven
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Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
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Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
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Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
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La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?
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Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
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Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
POLICIALES
Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad
La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
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Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Región
Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
POLICIALES
Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
Policiales
Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía
Salud
Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Ovación
Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"