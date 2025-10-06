Salvataje del Tesoro de Estados Unidos: Scott Bessent mantuvo un primer encuentro con Caputo en Washington

La Ciudad
Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María
Policiales
La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
La Ciudad
Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
Información General
Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
La Ciudad
Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps
Información General
Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General
Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Policiales
Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Tecnología
¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Ovación
Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur
La Ciudad
Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
Información General
Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
Información General
Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
La Ciudad
Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera
POLICIALES
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
Policiales
Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales
Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta
La Ciudad
La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
Política
Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"