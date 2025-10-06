La Capital | Economía | inflación

Expectativas de mercado: la inflación no bajará del 2% y el crecimiento será menor al 4% para 2025

Un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los 42 participantes estimaron para septiembre una inflación del 2,1%, cuando en el REM pasado esperaban un 1,8% para el mismo período

6 de octubre 2025 · 19:44hs
Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536, es decir, 9,3 puntos más respecto del REM previo.

Las principales consultoras económicas del país corrigieron sus pronósticos de inflación y calcularon para septiembre una inflación mensual de 2,1%, según publicó este lunes el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM). Además, estimaron que para diciembre el tipo de cambio se ubicará en torno a los $1.536 y consideraron que el PBI de Argentina será de 3,9% en 2025, 0,4 p.p menos que la proyección del informe anterior.

“En el noveno relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,1% para septiembre (+0,3 p.p. respecto del REM previo)”, sostuvo el reporte difundido por la autoridad monetaria.

A su vez, se indicó que “respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para septiembre en 2% (+0,2 p.p. respecto del REM previo)”. Las estimaciones del REM estuvieron en línea con el resto de las consultoras del sector privado. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá la cifra oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el martes 14 de octubre.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 por dólar para el promedio de octubre de 2025. “Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para octubre es $1.471”, afirmó.

A su vez, se informó que para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536, “lo que arroja una variación interanual esperada de 50,5%”, es decir, 9,3 puntos más respecto del REM previo.

Proyecciones del PBI

En el relevamiento de septiembre, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del año el PIB ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,6% respecto al segundo trimestre de 2025 (0,3 p.p. de mayor caída respecto al REM previo), puntualizó el sondeo. Además, resaltó que “proyectan que crezca 0,5%” en el cuarto trimestre del año, lo que representa un retroceso de 0,1 puntos respecto del REM previo.

También proyectan una aceleración a 0,8% en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con lo expuesto en el informe. “Para 2025, esperan en promedio un nivel de PIB real 3,9% superior al promedio de 2024 (-0,5 p.p. respecto del REM previo)”, subrayó.

Quienes conforman el Top 10 proyectaron, en promedio, un crecimiento de 3,9% en el año (-0,4 p.p. respecto del REM anterior)”, se informó.

El REM sostuvo que la tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan en 7,5% de la Población Económicamente Activa (+0,1 p.p.respecto del REM previo). “El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,2% en el último trimestre de 2025 (+0,2 p.p. vs. el REM anterior), en tanto, para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 6,9% (+0,3 p.p.)”, resalta el informe.

