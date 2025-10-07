Orlando Vera Cruz llega a "Entre Cuerdas y Letras" en una nueva noche de música y radio en vivo Este jueves 9 desde las 19, el ciclo de LT8 Radio Rosario, que conduce Marcelo Gianserra, recibirá al reconocido cantautor santafesino en el auditorio del diario La Capital. 7 de octubre 2025 · 20:34hs

Orlando Vera Cruz se presentará en el auditorio del diario La Capital en el marco del ciclo de música y radio en vivo

El ciclo “Entre Cuerdas y Letras”, que combina entrevistas íntimas, música en vivo y grandes historias, presenta un nuevo capítulo con la participación especial de Orlando Vera Cruz, una de las voces más representativas del folklore argentino. La cita es el jueves 9, a las 19, en el auditorio del diario La Capital (Sarmiento 763), con entrada libre y gratuita hasta colmar la capacidad de la sala.





El encuentro será conducido por Marcelo Gianserra y se transmitirá en vivo por LT8 Radio Rosario. Vera Cruz compartirá su recorrido artístico, anécdotas de su carrera y entonará algunos de sus temas más emblemáticos, en una velada que promete emoción y cercanía con el público.

“Entre Cuerdas y Letras” “Entre Cuerdas y Letras” es un ciclo que ya se consolidó como un espacio único en la escena cultural rosarina, donde músicos locales y nacionales se encuentran con la audiencia cara a cara, en un formato radial en vivo que combina música, palabra y tradición.





Iniciado en noviembre de 2024, lleva dos temporadas pasaron por el formato grandes artistas como Quique Llopis, Rubén Goldín, Tiago Galíndez, Eugenia Craviotto, Fabián Gallardo, Pablo Pino, Jorge Fandermole, el Pájaro Gómez, entre muchos otros.