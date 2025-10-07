La Capital | La Ciudad | Rosario

"Volvimos a ser Rosario": emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

Durante la celebración por el tricentenario, el gobernador Pullaro, la vice Scaglia y el intendente Javkin valoraron que Rosario recupera su esencia

7 de octubre 2025 · 20:23hs
Nicki Nicole junto al gobernador Pullaro

Nicki Nicole junto al gobernador Pullaro, la vice Scaglia y el intendente Javkin en el tricentenario de Rosario

El Monumento a la Bandera es escenario de una noche histórica. Miles de rosarinos y rosarinas se congregaron para celebrar los 300 años de la ciudad en un show multitudinario que tuvo a Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto como protagonistas musicales, y a tres dirigentes locales como las voces políticas de un mensaje compartido: Rosario volvió a ponerse de pie.

En medio de la emoción y el color del Tricentenario, el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Pablo Javkin destacaron el esfuerzo colectivo de la ciudad para superar los tiempos difíciles y recuperar su vitalidad cultural, social y económica.

El gobernador Pullaro: “Rosario volvió”

El gobernador Pullaro celebró el espíritu de la jornada y el valor simbólico de los artistas que representaron a la ciudad.

Nicki Nicole la re escucho hace un montón de tiempo, me encanta. Es una genia, y además es la rosarinidad pura. Baglietto también, por supuesto. Pero lo hermoso es que volvió Rosario, volvió a ser lo que era esta ciudad. Pusimos mucho esfuerzo, pasamos momentos duros y tristes, pero hoy sentimos que estamos reverdeciendo, refloreciendo”, expresó.

El mandatario provincial remarcó además que la reconstrucción de Rosario “no es una metáfora”, sino una realidad visible en la recuperación del espacio público, las obras, los festivales y la presencia del arte y la cultura.

“Rosario nuevamente es el epicentro de todo esto, de lo que está bien en la República Argentina”, afirmó.

Gisela Scaglia: “Lo mejor de la rosarinidad"

La vicegobernadora Gisela Scaglia acompañó la celebración con un mensaje de orgullo y compromiso. “Hoy Rosario volvió a demostrar lo mejor de la rosalinidad, lo mejor de esta ciudad que se vuelve a encontrar, que vuelve a disfrutar de sus artistas y a ponerse en la escena nacional. Hay mucho esfuerzo detrás de esto, de cada uno de nosotros, para que esta ciudad vuelva a ser lo que es hoy, y la queremos celebrar”, destacó.

Scaglia también hizo una referencia al contraste entre la celebración rosarina y el show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena: “La Argentina no está para esa burla de algunas personas que tienen que liderar. La Argentina está para esto, para escuchar buena música, de gente que se dedica a la música, que lo hizo con sacrificio y con una carrera. La política tiene que hacer gestión pública”, sostuvo.

Pablo Javkin: "Estamos volviendo"

El intendente Pablo Javkin recordó que "en el momento más difícil dijeron - él y su espacio - que esta ciudad iba a salir adelante". "A ese lugar estamos volviendo. Hoy debe ser uno de los días más lindos que recuerdo en la historia de Rosario”, dijo Javkin.

“Lo hacemos con lo mejor que tenemos: nuestra música, el amor de nuestros artistas y la gente que vino a disfrutar desde temprano. Que este 7 de octubre quede no solo como el del tricentenario, sino como el día que más nos reunimos a escuchar nuestra música”, expresó con emoción.

En la misma línea, el intendente también se permitió una frase con tono de ironía política, en alusión al evento de Milei:

“Venimos de una racha de presidentes, uno con la guitarra, otro con la guitarra, nena... probemos con alguno de los nuestros y llevemos artistas que afinen. Cuando hagamos eso, el país va a ser mejor, más parecido a esto que lo que vemos en Buenos Aires”, lanzó, despertando risas.

Una ciudad que celebra, un futuro en marcha

El cierre del espectáculo con Nicki Nicole y Baglietto simbolizó el puente entre generaciones: la voz joven que llevó el nombre de Rosario al mundo y el artista que hace cuatro décadas convirtió a la ciudad en bandera de la canción popular.

La postal final fue la de una ciudad unida, orgullosa y esperanzada. “Rosario volvió”, repitieron sus dirigentes, y el eco de esa frase se mezcló con la música, las luces y el aplauso de miles que hicieron del Tricentenario una celebración inolvidable.

Noticias relacionadas
Los fieles estuvieron presentes en la catedral desde temprano en el Día de la Virgen del Rosario.

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

Miles de personas disfrutaron del tricentenario de Rosario, con show de Baglietto y Nicki Nicole

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Tango Pulp estará presente en la nueva edición Feria Internacional del Libro de Rosario

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

decathlon en rosario: la municipalidad rechazo versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Lo último

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Una multitud disfrutó del recital gratuito en el Monumento por el tricentenario. Orquesta en vivo, emoción y artistas locales
De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas
Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Ovación
Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Central y Newells conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Central y Newell's conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa
Zoom

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Volvimos a ser Rosario: emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

"Volvimos a ser Rosario": emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Quién es El Loco David, el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride
Zoom

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's