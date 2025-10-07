La Capital | La Ciudad | Inteligencia Artificial

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Este jueves, a partir de las 18, habrá charlas y stands para experimentar la IA y las últimas versiones de ChatGPT, Nano Banana, Suno, StreamDiffusion o Grok

7 de octubre 2025 · 20:34hs
El Planetario será sede una vez más de un encuentro sobre Inteligencia Artificial.

El Planetario será sede una vez más de un encuentro sobre Inteligencia Artificial.
El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

El encuentro se denomina "Degustación de IAs" y se define como "una experiencia gratuita, innovadora y accesible que busca acercar la inteligencia artificial a toda persona curiosa que quiera entender más" sobre el funcionamiento de estas aplicaciones. El próximo jueves, en el Planetario Municipal se realizará el festival que reunirá 12 stands interactivos con las últimas versiones Pro de las IAs más populares como ChatGPT, Nano Banana, Suno, StreamDiffusion o Grok y una serie de charlas sobre el futuro de las empresas y profesiones y la importancia de lo humano en tiempos de inteligencia artificial. Todo esto, matizado por una cata de vinos.

El encuentro lleva el sello de Comunidad Birria, un grupo de profesionales de varias disciplinas, tempranos usuarios de estas tecnologías, que los últimos jueves de cada mes se reúnen en el Centro Cultural Nexo (de Laprida 2136).

Primera degustación de Inteligencia Artificial

La primera Degustación de IAs se realizó en junio pasado y reunió a más de mil personas en el complejo astronómico del parque Urquiza.

"El objetivo del evento es democratizar el acceso a las tecnologías. Es un formato que busca acercar la inteligencia artificial a cualquier persona que quiera aprender y experimentar con estas herramientas", explica Gisela Signorelli, politóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, e integrante de Comunidad Birria.

>>Leer más: "Inteligencia artificial", la palabra del año según el diccionario Collins

La idea, dice, es que el encuentro resulte atractivo tanto para el público general como el especializado. Por eso, este jueves en el planetario habrá stands interactivos, música en vivo y puestos donde se podrá comer y tomar algo.

Todo esto, mientras se experimenta con las versiones PRO de las herramientas digitales o se participa de conversatorios con profesionales de primer nivel.

ia2

IAs para todo

La edición de este jueves reunirá más de 12 stands donde el público podrá experimentar con las últimas versiones de distintos programas de inteligencia artificial

Se podrá experimentar con programas para la generación de textos (GPT Plus I y GPT Plus II), de imágenes hiperrealistas y artísticas desde texto (MidJourney), de video sincronizado con audio realista desde texto (Google VEO 3), de generación de video de OpenAI a través de entradas de texto, imagen y video (Sora), para la creación de canciones desde texto (Suno) o el diseño automático de presentaciones (GamaApp), entre otras.

>>Leer más: Cómo la inteligencia artificial está avanzando sobre el mundo de la medicina

En tanto, las charlas y paneles se realizarán desde las 18.30 y se extenderán hasta pasadas las 21. Martín Cabrera, ingeniero industrial y especialista en IA aplicada, será el encargado de presentar "5 herramientas de IA en 30 minutos", a las 18.30. Una hora más tarde se realizará un debate sobre "El futuro de las profesiones" que reunirá a Yanina Fantasia (Educación), Juan Manuel Fascia (Abogado), Ignacio Sanseovich (Ingeniero en Sistemas) y Andrea Espinosa (Psicóloga).

A las 20.30 será el turno de un panel sobre "El futuro de las empresas", del que participarán Facundo Nuño (Almar), Rodrigo Azziani (Renaiss) y Harald Valdivieso (Waia). El cierre llegará a las 21.30 con una charla sobre "La importancia de lo humano en tiempos de IA", a cargo de Andrés Rieznik, físico y neurocientífico, columnista en la TV pública y en el canal de streaming Luzu.

El encuentro comienza este jueves, a las 18, en el Complejo Astronómico Municipal, con entrada libre y gratuita.

Noticias relacionadas
Nicki Nicole cara a cara con el público rosarino

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Nicki Nicole junto al gobernador Pullaro, la vice Scaglia y el intendente Javkin en el tricentenario de Rosario

"Volvimos a ser Rosario": emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

Los fieles estuvieron presentes en la catedral desde temprano en el Día de la Virgen del Rosario.

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

Puente Rosario-Victoria. La concesión del peaje concluyó el 8 de abril pasado y este miércoles se realiza una nueva licitación.

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Ver comentarios

Las más leídas

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Lo último

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Una multitud disfrutó del recital gratuito en el Monumento por el tricentenario. Orquesta en vivo, emoción y artistas locales
De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas
Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Ovación
Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Central y Newells conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Central y Newell's conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa
Zoom

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Volvimos a ser Rosario: emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

"Volvimos a ser Rosario": emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

Una multitud participó de los actos religiosos en el Día de la Vírgen del Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Quién es El Loco David, el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride
Zoom

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's