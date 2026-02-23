La Capital | FNGA | biocombustibles

El IICA lanza su 1era edición de la Diplomatura en Biocombustibles Líquidos

La diplomatura inicia el 27 de abril y brinda formación estratégica para desarrollar capacidades y liderar la transición energética con foco en biocombustibles.

23 de febrero 2026 · 15:01hs
El IICA lanza su 1era edición de la Diplomatura en Biocombustibles Líquidos

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) anunció el lanzamiento de la primera edición de la Diplomatura en Biocombustibles Líquidos, una iniciativa académica diseñada para fortalecer la formación técnica en un sector clave para la descarbonización de las economías de América Latina y el Caribe. El programa comenzará el 27 de abril y tendrá una duración estimada de seis meses.

La diplomatura comprende 120 horas de cursada, distribuidas en tres bloques y con una carga horaria de cuatro horas semanales, y cuenta con la acreditación académica de la Universidad CATIE. La modalidad será 100% virtual y asincrónica a través del Campus Virtual del IICA, lo que permitirá la participación de profesionales de toda la región. Además, se ofrecerán actividades sincrónicas optativas y un trabajo final integrador orientado a la aplicación práctica de los contenidos abordados.

Según explicó el MSc. Agustín Torroba, Especialista Internacional en Biocombustibles del IICA, “la transición hacia sistemas energéticos bajos en carbono constituye uno de los retos estructurales más significativos del siglo XXI”. En ese sentido, subrayó que en las Américas la convergencia entre agricultura de bajo carbono, innovación tecnológica y políticas públicas basadas en evidencia científica posiciona a los biocombustibles líquidos como un componente estratégico para acelerar la descarbonización del transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Torroba advirtió, además, que persiste una brecha relevante en la formación de capital humano especializado, particularmente en los organismos públicos responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas energéticas y climáticas. “La limitada disponibilidad de instancias de formación técnica orientadas a mandos medios del sector público constituye una vacancia crítica para el desarrollo y la consolidación de políticas de transición energética basadas en biocombustibles”, afirmó.

El posgrado está orientado a profesionales y técnicos del sector público, especialmente mandos medios y equipos técnicos de ministerios, secretarías, agencias reguladoras y organismos descentralizados vinculados con la energía, el ambiente, la agroindustria y el transporte. Asimismo, está dirigido a profesionales de agencias de cooperación, organismos internacionales, universidades y organizaciones del sector privado que interactúan con el diseño e implementación de políticas públicas de descarbonización y transición energética.

El plan de estudios se estructura en tres bloques. El primero, troncal y obligatorio, comprende ocho cursos que suman 60 horas, con contenidos como Biocombustibles Terrestres, Políticas y Marcos Regulatorios, Biocombustibles Marítimos y Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF). El segundo bloque está compuesto por materias electivas que permiten profundizar en áreas específicas de interés, mientras que el tercero corresponde al trabajo final integrador.

Su estructura modular, el nivel académico de los contenidos y su vinculación directa con las agendas globales convierten a esta diplomatura en una oportunidad estratégica para quienes buscan incidir en el desarrollo sostenible, la seguridad energética y la innovación climática en la región.

La diplomatura es patrocinada por el Consejo de Granos y Bioproductos de EEUU y la CPBIO. La inscripción estará abierta hasta el 3 de abril. Para más información, comunicarse al correo [email protected] , visitar el sitio web https://cpbiocombustibles.com/ o acceder a este documento: https://cpbiocombustibles.com/wp-content/uploads/2026/02/Diplomatura-en-Biocombustibles-Liquidos-2026.pdf.

