Rocío Robles afirmó que tuvo una hermana nacida en el hospital Provincial que fue cambiada por otro bebé

La rosarina contó su historia en el programa de Andy Kusnetzoff. Aseguró que nació en 1990 y que su familia hizo un juicio por mala praxis que duró 15 años

La rosarina Rocío Robles contó una historia inédita sobre su familia que ocurrió en el hospital Provincial de Rosario.

Las últimas emisiones del programa PH (Podemos Hablar) que conduce Andy Kusnetzoff vienen teniendo momentos muy fuertes. Este sábado, la rosarina Rocío Robles contó que tuvo una hermana que nació en el hospital Provincial de Rosario pero que fue cambiada por otro bebé muerto horas después de que su madre diera a luz.

El testimonio surgió luego de que el conductor pidiera que den un paso al frente los invitados que tuvieran una historia familiar complicada. Fue en ese entonces cuando Robles se adelantó y comenzó a contar lo que vivió su familia en 1990, dos años antes de que ella naciera .

La periodista aseguró que su hermana debería llamarse Florencia Robles y que nació el 10 de julio de 1990 en el hospital Provincial de la ciudad, pero que los registros marcan que falleció a las pocas horas. Desde ese entonces, sus padres sosepechan que la bebé fue cambiada por otro niño que habría muerto .

Las sospechas de sus padres , según explicó, comenzaron horas después de que su madre diera a luz: "Al lado de la cama de mi mamá había una mujer que ejercía la prostitución, tenía problemas de adicción y no quería tener a su hijo, lo iba a regalar o a vender, y ese bebé nace muerto. Y mi mamá pasa la noche con esta mujer al lado".

"En un momento, entra una enfermera de madrugada y le dice que la bebé se estaba ahogando, y se la llevan. Cuando vuelven, le dicen que había muerto", precisó.

Tras ese doloroso momento, comenzó un proceso en el que sus padres reclamaron el cuerpo de su hija. Pero según la periodista, todo fue difícil: "No le entregaban el cuerpo. Cuando se lo entregan, le entregan un feto, en un frasco con formol y con espina bífida".

Juicio por mala praxis

Ese dato fue el que incrementó las sospechas de sus padres ya que, según detalló, a su hermana le hicieron un chequeo para evaluar su estado de salud general que le dio "9,9, por lo que estaba perfecta".

Luego del suceso, la rosarina explicó que sus padres iniciaron un juicio por mala praxis que duró 15 años: "Fue todo muy lento y mis papás no podían hacer un (test de) ADN privado porque era muy caro y porque tampoco lo permitía el juez que llevaba la causa".

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Robles cerró su testimonio contando que sus padres "hace poco dejaron su ADN en un banco mundial" y manifestó: "Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente que no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo".