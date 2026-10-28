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La economía sumó otro trimestre en baja y entró en recesión, según consultora privada

La actividad económica cayó un 1,2% en el tercer trimestre. El leve repunte de septiembre no compensó los retrocesos previos y la consultora advirtió que la recuperación podría demorarse

28 de octubre 2026 · 15:46hs
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El equipo económico está a la espera de los datos oficiales de PBI.

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La actividad económica cayó un 0,8% interanual en septiembre y apenas avanzó un 0,1% respecto de agosto, según el Índice General de Actividad (IGA) del estudio de Orlando Ferreres. La leve mejora mensual no alcanzó para evitar una contracción del 1,2% en el tercer trimestre. De esta forma la economía habría encadenado dos trimestres consecutivos en baja, una dinámica compatible con una recesión técnica.

En el acumulado de enero a septiembre, la economía registró una caída del 0,3% frente al mismo período del año pasado. Los resultados muestran una actividad que no logra consolidar una recuperación y un desempeño dispar entre sectores, con la minería a la cabeza del crecimiento y retrocesos en la industria y el agro.

“La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre”, señaló el informe al tiempo que advirtió sobre las dificultades para revertir ese escenario.

Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse”, resaltó.

Sin embargo, la consultora planteó que la evolución de los ingresos podría contribuir a una mejora. “De todas maneras, esperamos que las mejoras salariales que estuvimos viendo en los últimos meses logren paulatinamente impulsar una mejora en la marcha económica”, agregó.

Industria y agro, en retroceso

El sector agropecuario registró una caída interanual del 3,9% en septiembre, en línea con el débil desempeño del tercer trimestre. Pese a ese retroceso, acumuló una mejora del 5,3% en los primeros nueve meses del año. El resultado mensual combinó un aumento del 4,8% en la producción agrícola y una contracción del 7,5% en la ganadería, siempre en comparación con septiembre del año pasado.

La industria manufacturera, por su parte, cayó un 1,5% interanual y acumuló una baja del 2,3% entre enero y septiembre. En la medición desestacionalizada, el Índice de Producción Industrial de Orlando J. Ferreres (IPI-OJF) mostró un avance mensual del 0,1%. Así, sostuvo el rebote de agosto, aunque sin señales de una recuperación más firme. El tercer trimestre cerró con una caída del 0,1% respecto del segundo.

En contraste, minas y canteras volvió a ser el sector de mayor crecimiento, con una expansión interanual del 17,4% en septiembre. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba del 13,8%.

También creció el sector de electricidad, gas y agua, que registró un avance interanual del 7,5% en septiembre y una mejora acumulada del 4,5% en lo que va de 2026.

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