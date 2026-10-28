La economía sumó otro trimestre en baja y entró en recesión, según consultora privada

La actividad económica cayó un 1,2% en el tercer trimestre. El leve repunte de septiembre no compensó los retrocesos previos y la consultora advirtió que la recuperación podría demorarse

El equipo económico está a la espera de los datos oficiales de PBI.

La actividad económica cayó un 0,8% interanual en septiembre y apenas avanzó un 0,1% respecto de agosto , según el Índice General de Actividad (IGA) del estudio de Orlando Ferreres. La leve mejora mensual no alcanzó para evitar una contracción del 1,2% en el tercer trimestre. De esta forma la economía habría encadenado dos trimestres consecutivos en baja, una dinámica compatible con una recesión técnica.

En el acumulado de enero a septiembre, la economía registró una caída del 0,3% frente al mismo período del año pasado. Los resultados muestran una actividad que no logra consolidar una recuperación y un desempeño dispar entre sectores, con la minería a la cabeza del crecimiento y retrocesos en la industria y el agro.

“La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre”, señaló el informe al tiempo que advirtió sobre las dificultades para revertir ese escenario.

“ Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse ”, resaltó.

Sin embargo, la consultora planteó que la evolución de los ingresos podría contribuir a una mejora. “De todas maneras, esperamos que las mejoras salariales que estuvimos viendo en los últimos meses logren paulatinamente impulsar una mejora en la marcha económica”, agregó.

Industria y agro, en retroceso

El sector agropecuario registró una caída interanual del 3,9% en septiembre, en línea con el débil desempeño del tercer trimestre. Pese a ese retroceso, acumuló una mejora del 5,3% en los primeros nueve meses del año. El resultado mensual combinó un aumento del 4,8% en la producción agrícola y una contracción del 7,5% en la ganadería, siempre en comparación con septiembre del año pasado.

La industria manufacturera, por su parte, cayó un 1,5% interanual y acumuló una baja del 2,3% entre enero y septiembre. En la medición desestacionalizada, el Índice de Producción Industrial de Orlando J. Ferreres (IPI-OJF) mostró un avance mensual del 0,1%. Así, sostuvo el rebote de agosto, aunque sin señales de una recuperación más firme. El tercer trimestre cerró con una caída del 0,1% respecto del segundo.

En contraste, minas y canteras volvió a ser el sector de mayor crecimiento, con una expansión interanual del 17,4% en septiembre. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba del 13,8%.

También creció el sector de electricidad, gas y agua, que registró un avance interanual del 7,5% en septiembre y una mejora acumulada del 4,5% en lo que va de 2026.