Los supermercadistas rosarinos prevén una Navidad con menos ventas

Los supermercadistas prevén que la caída no remontará en lo que resta del año y advierten que impactará en el consumo de productos navideños

Los supemercadistas rosarinos ya están pensando en las fiestas de fin de año. Promediando septiembre, comienzan a planificar sus compras de productos típicos de Navidad y para este 2024 las perspectivas de ventas no son nada positivas. Frente al consumo en baja -que mensualmente ronda el 6 o 7% respecto al mismo mes del año anterior- los supermercados de la ciudad decidieron achicar sus compras de alimentos y artículos de la canasta navideña.

Así lo señalaron desde la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar) en una charla con La Capital tras la firma del convenio con Asociación Empleados de Comercio (AEC), en el que se acordó que el próximo lunes 30 de septiembre los trabajadores mercantiles celebrarán el Día del Empleado de Comercio y los comercios, supermercados y shoppings de la ciudad no abrirán sus puertas.

La Asociación Empleados de Comercio firmó el acuerdo con la Asociación Empresaria de Rosario (AER); la Cámara de Supermercados de Rosario; Hiper Libertad; La Gallega Supermercados; el Grupo Cencosud que en la ciudad cuenta con Jumbo, Easy y Portal Rosario; Shopping Paseo del Siglo y Shopping Alto Rosario. En el convenio se fija como feriado nacional el festejo del Día del Empleado de Comercio el próximo lunes 30 de septiembre. La fecha acordada coincide con la propuesta nacional llevada adelante por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Conforme a la Ley 26.541 la conmemoración se había establecido para el 26 de septiembre de cada año.

Luis Batistelli, Secretario General de la Asociación Empleados de Comercio, resaltó que es “importantísimo mantener las tradiciones, ahora que todo se está perdiendo”. En ese sentido, manifestó: “Esto es una cuestión en comunidad, el día que perdamos la escencia de la comunidad estamos fritos”. Ricardo Diab, secretario General de Came y presidente de la Asociación Empresaria, resaltó que “desde hace años” se acompaña la propuesta del sindicato de empleados de comercio.

En esa misma línea se manifestó, Verónica Solmi, gerenta de Casar. “Es un acuerdo que venimos trabajando hace muchísimos años. En Rosario la cámara siempre adhiere y es importante informar a la población que la mayoría de los supermercados estarán cerrados el lunes 30 de septiembre”, indicó.

Caída del consumo

Solmi analizó el ritmo de la actividad casi llegando a fin de septiembre y anticipó el escenario para fin de año, una de las fechas más fuertes en los supermercados. “Al haber un mantenimiento del ticket, significa que con la inflación la gente gasta lo mismo y puede adquirir menos productos, hay una baja del consumo. El alimentos es siempre lo que se prioriza, pero en líneas generales al mantenerse el mismo ticket respecto del mismo mes del año anterior significa que hay una baja del consumo. Ronda el 6 o 7% de lo que se venía haciendo mensualmente”, precisó y agregó que frente a esta situación los supermercadistas están achicando su stock de compras.

En ese sentido, apuntó que el escenario de ventas para Navidad no parece ser el mejor. “Ahora ya se están planificando las compras de Navidad. En septiembre se empiezan a encargar los productos para las Fiestas y se está evaluando la cantidad de mercadería a comprar en virtud del consumo existente. Se está siendo más cuidadoso”, señaló.

La caída de la actividad se confirma en el último informe de Came, difundido este domingo. Diab recordó que el sector manufacturero registró una baja del 8,9% en agosto, respecto del mismo mes del año anterior. “Hay un 60% de ocupación del equipo instalado, el menor nivel en los últimos tiempos. Se acumula un 16,9% de caída de la actividad en los primeros meses del año, con referencia al año anterior. Esto no se modifica rápidamente. El descenso del 10 y pico por ciento del consumo minorista se traslada, no hay tracción hacia la industria. Por lo cual este año también vamos a cerrar el año con volumen negativo tanto en comercio minorista como en la producción industrial pyme”, señaló el presidente de la AER.

Batistelli, por su parte, evaluó el impacto en el trabajo. Si bien el desempleo subió en la ciudad, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el aglomerado Gran Rosario subió 1,9 puntos porcentuales en un año y llegó al 7,2% en el segundo trimestre de 2024, aún en el comercio no se observa un escenario alarmante.

“Es una situación compleja. Si esto prosigue en el tiempo generará desocupación y si hay desocupación se van a profundizar las situaciones de emergencias. Por ahora no hay desocupación masiva pero es un cuentagota que paulatinamente va afectando a todo”, indicó el referente del gremio.