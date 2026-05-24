Los almaceneros de Rosario advierten que "el consumo está en situación límite y se achica mes a mes"

El presidente del Centro Unión Almaceneros, Juan Milito, señaló que la caída de las ventas se profundiza en los comercios de cercanía

“El consumo está en situación límite, se achica mes a mes y a muchos se les hace difícil encontrar algún producto para sustituir a los que aumentan de precio, la gente come menos”. Así lo señaló el presidente del Centro Unión de Almaceneros, Juan Milito, al describir la dramática situación que se vive en los comercios de cercanía raíz de la caída de ingresos de la población.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el viernes que el consumo en supermercados, shoppings y autoservicios mayoristas registró caídas de hasta 5% en el primer trimestre del año. El mismo organismo estadístico informó que uno de los factores que influyó en esta baja, la aceleración inflacionaria, encontró un leve respiro en abril.

Más allá de este juego de estadística, el mostrador de los almacenes y autoservicios minoristas es un termómetro fiel de la situación de los hogares, que dan cuenta de la crisis con menores compras.

“La gente usa a nuestros locales como la estantería de la cocina de su casa, viene más cantidad de veces y compra lo que va a comer en el día”, describió Milito. En ese día a día, la estacionalidad “llegó más rápido y de forma más restringida”, con los consumidores volcándose desde hace un tiempo a la compra de productos propios de los meses invernales, como arroz, polenta o lenteja, que “tiene un valor absoluto más bajo que otros productos que se consumen en verano”.

Pese a que las listas de precios que reciben los comercios de cercanía mostraron una desaceleración de los aumentos que llegaban en los primeros meses del año, los números están lejos de los que marcó el IPC de abril.

“El aumento del 1,5% que dio el rubro de alimentos y bebidas en la medición oficial seguro que no es la realidad”, alertó el dirigente de los almaceneros en una entrevista con el programa radial La Banda Cambiaria. Solo las bebidas no alcohólicas de marcas líderes aumentaron 3% en ese mes.

Ventas en caída

De todos modos, el efecto de los precios sobre el consumo debe contrastarse con el de los ingresos. El resultado final es de una caída del poder adquisitivo que afecta a “los asalariados en blanco y en negro, a los monotributistas y los autonómos”, apuntó Milito.

En ese punto, consideró que el consumo “está en situación límite”, como reflejo y también motor de la crisis. Desde el punto de vista de los comercios, el cierre de persianas está a la orden del día.

Cierres de comercios

“Estamos muy complicados, los que soportamos lo hacemos con el costo de achicar stock, hoy no tenés la mercadería pero al mismo tiempo estás sotenidendo gastos fijos como alquileres o la tarifa eléctrica, que en esta provincia es exageradamente cara”, señaló.

En ese sentido, consideró “apenas un paliativo” el descuento que la ley tributaria provincial habilitó a realizar de esa factura sobre el pago de Ingresos Brutos. “Tenemos socios que, con más de 20 años de antigüedad, cerraron antes de que pase algo porque los suseran los gastos fijos”.