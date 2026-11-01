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Rigi: las inversiones aprobadas ya superan los u$s 76.000 millones

Neuquén, Río Negro, San Juan y Catamarca lideran los montos aprobados, impulsados por proyectos energéticos y mineros

1 de noviembre 2026 · 18:13hs
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En Santa Fe

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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) viene trayendo novedades mes a mes con la aplicación y aprobación de nuevos proyectos de inversión. En este marco, la composición sectorial de las inversiones muestran un claro predominio de las industrias de petróleo, gas y minería.

Entre los proyectos ya aprobados, la categoría petróleo y gas reúne inversiones por u$s46.158 millones, mientras que la minería concentra u$s27.624 millones. En conjunto, ambos sectores explican cerca del 97% del monto total aprobado bajo el régimen, que asciende ahora a u$s 76.173 millones, detalló un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El estudio realizado por los analistas Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Julio Calzada señaló que una dinámica similar se observa entre los proyectos que permanecen en evaluación. De acuerdo con la información relevada, el sector del petróleo y gas reúne u$s 98.180 millones en iniciativas aplicadas, mientras que la minería suma otros u$s 19.109 millones, estos últimos representando el 16,2% de las inversiones en evaluación. Por otra parte, entre los proyectos aprobados, las categorías energía eléctrica, infraestructura, siderurgia y tecnología presentan montos menores, pero de impacto regional relevante.

La semana que pasó Rosario fue sede de la primera Ronda de Negocios Rigi, una iniciativa del Ministerio de Economía de la Nación que se realizó en La Fluvia con el objetivo de vincular a grandes inversores con proveedores santafesinos y nacionales de bienes y servicios, para amplificar los encadenamientos productivos de los proyectos sobre las industrias locales.

Los planes de inversión de los proyectos aprobados bajo el Rigi, considerando exclusivamente los flujos previstos para el período 2026 a 2035 y, por lo tanto, excluyendo tanto las efectivizadas con anterioridad como las que se prevén para 2036 en adelante, muestran una importante concentración de los flujos previstos durante los próximos años, detalló el estudio.

Los próximos años

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Economía, los flujos de inversión proyectados alcanzan los u$s 7.663 millones en 2026 y u$s 7.930 millones en 2027, para trepar a un máximo de u$s 9.008 millones en 2028. Posteriormente, se prevén flujos por u$s 7.171 millones en 2029 y u$s 6.212 millones en 2030, que luego se reducen gradualmente hasta ubicarse en torno a los u$s 2.000 millones anuales hacia el final del período exhibido.

En términos sectoriales, los flujos proyectados muestran una elevada concentración en petróleo, gas y minería, aunque con una composición que cambia a lo largo del período. En 2026, petróleo y gas explican el 61,3% de los desembolsos previstos mientras que, por su parte, minería el 33,9%. Entre 2027 y 2030, ambas actividades mantienen participaciones relativamente equilibradas, con minería alcanzando incluso el 56,5% en 2029.

>> Leer más: "El proveedor no es un vendedor, es un socio estratégico del proyecto minero"

A partir de 2031, petróleo y gas comienzan a ganar peso de manera marcada: representando el 58% de los flujos en ese año, el 83,4% en 2032 y supera el 94% desde 2033. No obstante, estas proporciones esperan cambiar en tanto nuevos proyectos sean aprobados. Los restantes sectores —energía eléctrica, siderurgia e infraestructura— tienen una incidencia acotada y se concentran principalmente en los primeros años del período.

Por otra parte, la distribución territorial de las inversiones aprobadas bajo el Rigi pone el foco en las provincias vinculadas al desarrollo de estos sectores. Neuquén encabeza el ranking con proyectos por u$s 23.744 millones, seguida por Río Negro con u$s 19.356 millones y San Juan con u$s 13.510 millones. En conjunto, estas tres jurisdicciones reúnen u$s 56.610 millones, equivalentes a aproximadamente el 74% del total aprobado bajo el régimen.

Distribución territorial

El peso de Neuquén y Río Negro se explica principalmente por los grandes proyectos asociados a Vaca Muerta, la infraestructura de transporte y la licuefacción de gas, mientras que San Juan se destaca por las inversiones mineras, especialmente en cobre.

A su vez, con la aprobación del proyecto Agua Rica, Catamarca eleva su inversión aprobada a u$s 8.474 millones y pasa a ocupar el cuarto lugar entre las provincias con mayores montos comprometidos bajo el régimen. Le siguen Buenos Aires, con u$s 4.961 millones, y Salta, con u$s 3.508 millones.

En términos territoriales, el Rigi tiene sus provincias protagonistas, aunque con presencia en distintas zonas del país. Las cuatro principales receptoras de inversiones -Neuquén, Río Negro, San Juan y Catamarca- reúnen aproximadamente el 85% de la inversión aprobada, precisó el informe.

>> Leer más: "El Rigi es federal": la invitación de las provincias mineras a la industria de la región

También existen Rigis para el agro argentino. Primeramente, ya se encuentra aprobada y continúa la ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo.

Asimismo, Pampa Energía ya tiene aprobado su Rigi para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el denominado proyecto Fertil Pampa se desarrollarán dos plantas de producción de urea, cada una con capacidad de 3.000 toneladas por día, con sus correspondientes unidades de granulación, y una planta de amoníaco con capacidad de 3.450 toneladas por día. Con el gas natural de Vaca Muerta como principal insumo, este proyecto aspira a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico.

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