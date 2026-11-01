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La venta de autos cayó en octubre, tanto en nuevos como en usados

Los patentamientos de 0 km retrocedieron 12% interanual y las operaciones con usados bajaron 2,1%. Ambos mercados también registraron caídas frente a septiembre. El avance de los vehiculos chinos

1 de noviembre 2026 · 17:10hs
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Los autos chinos que llegaron al país se quedaron con una importante tajada del mercado.

Héctor Río / La Capital

Los autos chinos que llegaron al país se quedaron con una importante tajada del mercado.

El patentamiento de autos bajó 8,4% durante octubre, sumó 45.965 unidades, y cayó 12,8% interanual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El descenso de octubre respecto al mismo mes de 2025 significó que se vendieron 6.566 vehículos menos que los 52.261 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 8,4%, ya que en septiembre se habían patentado 50.207 rodados.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 481.852 unidades, lo que representa un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 552.758 vehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de Acara, Sebastián Beato, sostuvo que “en octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia” y señaló que “este fenómeno tiene a las asiáticas como protagonistas, que arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado”.

Asimismo, remarcó que “hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que, por quinto mes consecutivo, estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año”.

De cara a lo que viene, Beato expresó que “quedan dos meses, que históricamente son los más flojos" pero dijo que es probable que se transiten con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales. "Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este”, resaltó.

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el décimo mes del año con 6.947 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (5.358) y Fiat, que completó el podio (5.039). Por detrás aparecen Ford (4.421), Chevrolet (3.863), Renault (3.064), Peugeot (2.316), Citroën (1.426), BYD (1.377) y Jeep (1.063).

En relación con los modelos, el liderazgo de patentamientos en octubre siguió siendo de la Toyota Hilux con 2.820 unidades, seguida por la Volkswagen Amarok con 2.128 unidades patentadas, y el podio lo completó la Ford Ranger con 1.953 unidades registradas.

Los autos usados

Por otra parte, la Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que en octubre se vendieron 162.796 vehículos usados, una baja del 2,10% con respecto a igual mes del año pasado cuando se comercializaron 166.285 unidades. Con respecto a septiembre (170.768 unidades), el mercado cayó un 4,67%.

En los 10 primeros meses del año se vendieron 1.537.248 unidades, una baja del 4,10% comparado con igual período de 2025 (1.602.941 unidades).

“Octubre mostró que el mercado del auto usado tuvo pequeñas bajas en sus tres variantes. Pero las 162.796 unidades comercializas en el mes y el 1.537.248 vendidas en lo que va del año, muestran que el sector sigue traccionando”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

“Pese a la baja, el interior sigue siendo el motor motivado por el impulso de las economías regionales como la minería o el agro, en contraste con el AMBA, que históricamente concentraba la mitad de las operaciones comerciales”, expresó.

Sobre los precios, el referente de la CCA dijo que se mantuvieron "en general por debajo de la inflación". En lo que respecta a 0km, los precios de lista, pero los precios de las operaciones reales, anduvieron bastante por debajo de eso y esto hizo que todo el mercado del auto usado tuviera que adaptarse a "una nueva realidad" que es acomodar los precios a la baja. "Se han corregido bastante, pero todavía queda un recorrido por hacer sobre todo el público particular que le cuesta mucho entender esa dinámica, es lógico”, mencionó el directivo.

Los chinos

“La invasión de autos de origen chino con tecnologías híbridas y eléctricas, han irrumpido, movilizado y provocado distinto tipo de reacciones. Esto abrió una oferta importante para que el consumidor pueda elegir lo que quiere, que es lo mejor que se adapta a su uso, a su geografía, a la distancia que recorre y ahí puede tener opciones para tomar de distinto tipo. Esto claramente revolucionó lo que era el mercado local que estaba muy concentrado en pocas marcas y obviamente como todo lo nuevo se producen movidas, se producen novedades”, aclaró.

Lamas enfatizó “la importancia de preservar y fomentar la estructura y la historia de la industria nacional frente a los vaivenes de la economía y las fluctuaciones del consumo". En rigor, apuntó: "Sería muy triste perderla o dejarla”.

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