La Capital | Economía | Cyber Monday

Cyber Monday: cómo evitar falsas ofertas y comprar de manera segura

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe difundió recomendaciones para el evento del 2 al 4 de noviembre. Qué revisar antes de pagar y cuáles son los derechos de quienes compran por internet

1 de noviembre 2026 · 18:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Se larga el Cyber Monday. La Defensoría aconseja conservar comprobantes y controlar los consumos de la tarjeta.

Se larga el Cyber Monday. La Defensoría aconseja conservar comprobantes y controlar los consumos de la tarjeta.

Comparar precios, verificar quién vende y revisar cuánto se pagará al finalizar la operación son pasos clave para aprovechar las ofertas del Cyber Monday sin sorpresas. Ante el evento de comercio electrónico, que se realizará desde este lunes 2 al 4 de noviembre, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe difundió recomendaciones para prevenir estafas y recordó los derechos de quienes compran por internet.

Antes de elegir un producto, la institución aconsejó consultar los precios de los días previos para evaluar si el descuento anunciado representa una rebaja real. También sugirió revisar las condiciones de financiación, los límites disponibles de la tarjeta y el importe total de la compra, incluidos los impuestos, el envío y cualquier cargo adicional.

La seguridad del sitio es otro punto central. Para verificar qué empresas participan, la Defensoría recomendó ingresar al portal oficial del Cyber Monday y acceder desde allí a las tiendas adheridas. Además, aconsejó evitar los enlaces que llegan por correo electrónico, redes sociales o servicios de mensajería, ya que pueden conducir a páginas falsas.

Entre las precauciones digitales, mencionó comprobar que la dirección comience con “https://”, utilizar equipos propios y conexiones seguras, evitar las redes wifi públicas y mantener actualizados el antivirus y el sistema operativo. El candado indica que la conexión está cifrada, pero por sí solo no garantiza que el comercio sea legítimo.

Controles de consumos

Los cuidados también deben continuar después de pagar. guardar la factura, los correos de confirmación y las capturas de pantalla de la oferta permite contar con documentación para reclamar si surge algún inconveniente. Asimismo, la Defensoría recomendó controlar los movimientos de la tarjeta: los consumos no reconocidos pueden cuestionarse ante la entidad emisora dentro de los 30 días de recibido el resumen.

En cuanto a las garantías, recordó que los productos nuevos cuentan con una cobertura legal mínima de seis meses. Por eso, destacó la importancia de solicitar siempre la factura o el comprobante electrónico de la operación.

Las compras por internet también contemplan el derecho de arrepentimiento. Como regla general, el consumidor puede cancelar la operación sin explicar el motivo dentro de los diez días corridos desde la entrega del producto o la celebración del contrato, lo que ocurra después. Los gastos de devolución quedan a cargo del vendedor.

Condiciones de compra

Para la contratación de servicios turísticos o paquetes promocionales, la recomendación es leer con atención las condiciones de cancelación y reprogramación antes de confirmar el pago.

La Defensoría también llamó a evitar decisiones apuradas frente a mensajes como “solo por hoy” o “última oportunidad”. Evaluar si el producto es necesario y cuánto compromete el presupuesto ayuda a decidir con mayor tranquilidad.

Ante dudas o inconvenientes, los consumidores pueden solicitar orientación a través del sitio www.defensoriasantafe.gob.ar o acudir a las sedes y oficinas de la institución distribuidas en la provincia.

Noticias relacionadas
En Santa Fe, bajó el Rigi, avanza la Terminal Multipropósito Timbúes.

Rigi: las inversiones aprobadas ya superan los u$s 76.000 millones

Los autos chinos que llegaron al país se quedaron con una importante tajada del mercado.

La venta de autos cayó en octubre, tanto en nuevos como en usados

la ronda rigi en rosario reunio 43 grandes inversores que buscan proveedores

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores

Según el último informe de Fisfe, la actividad del sector de maquinaria agrícola santafesino cayó más de 37% interanual en agosto.

Una nueva oleada de ajuste industrial empuja un default productivo

Las más leídas

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Lo último

Quini 6: hay diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: hay diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Boasso aseguró que la reforma previsional permitió reducir el rojo de la Caja, aunque cerrará 2026 con un desequilibrio de $420 mil millones
Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones
Punto en suspenso: Newells sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Por Rodolfo Parody
Ovación

Punto en suspenso: Newell's sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

De jefe de Inteligencia en Rosario a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo de la Corte Suprema
Policiales

De jefe de Inteligencia en Rosario a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo de la Corte Suprema

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención
Economía

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Quini 6: hay diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: hay diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Las más leídas
Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Ovación
Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

El uno x uno de Newells: Regiardo luchó hasta en las peores circunstancias

El uno x uno de Newell's: Regiardo luchó hasta en las peores circunstancias

Punto en suspenso: Newells sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Punto en suspenso: Newell's sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Policiales
Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe
Policiales

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

De jefe de Inteligencia en Rosario a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo de la Corte Suprema

De jefe de Inteligencia en Rosario a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo de la Corte Suprema

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

La Ciudad
Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones
La Ciudad

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR
La Ciudad

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes
La Ciudad

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario
La Ciudad

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario

El trasfondo de la salidera a un jubilado: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El trasfondo de la salidera a un jubilado: "Era dinero para sueldos y alquileres"

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución
Economía

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario
La Ciudad

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe
La Región

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras
La Ciudad

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio
Policiales

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú en una habitación en construcción
La Región

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú en una habitación en construcción

Los camiones podrán recibir multas automáticas en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Los camiones podrán recibir multas automáticas en la autopista Rosario-Santa Fe

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio en la zona noroeste
La Ciudad

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio en la zona noroeste

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas
Información general

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el trick or treat
Información general

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el "trick or treat"

Central ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

El uno x uno de Central: El Gato mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: El Gato mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico
Información General

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Política

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad