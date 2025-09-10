Las ventas minoristas se retrajeron 2,6% en agosto: preocupación entre los comerciantes La Confederación Argentina de la Mediana Empresa indicó que agosto estuvo marcado por bajas generalizadas en todos los rubros, salvo farmacias. Dependencia de ofertas y cuotas 10 de septiembre 2025 · 14:44hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Ventas raleadas. Se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago.

Las ventas en comercios cayeron 2,6% en agosto, indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El informe también señala que, comparado con el mes anterior, el descenso fue del 2,2%. De esta manera, las ventas minoristas acumulan en lo que va del año un crecimiento interanual del 6,2%, marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado.

Desde Came apuntaron que las fechas comerciales como el Día del Niño aportaron cierto movimiento, aunque con resultados heterogéneos entre rubros. Predominaron las operaciones presenciales sobre las digitales y se observó una alta dependencia de promociones y planes de pago. "La incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios, generando un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores", indicaron desde Came.

Por rubros, la única variación positiva interanual se dio en farmacia (0,2%). Los demás sectores mostraron bajas: bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-10,4%), perfumería (-8,9%), textil e indumentaria (-4,8%), ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%), alimentos y bebidas (-0,9%) y calzado y marroquinería (-0,8%).

Las perspectivas de los comerciantes Respecto a la ecorcios,nomía de los come el 55% indicó que se mantuvo en comparación al año anterior, mientras que un 35% (5 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró. Por otro lado, el 49% de los comercios relevados sostiene que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, llegó a un 9%.

>> Leer más: Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa" En resumen desde Came resaltaron que en agosto las ventas estuvieron influenciadas por factores estacionales, el impacto de fechas comerciales y la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener el nivel de operaciones. Se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago. Las ventas online tuvieron baja participación, predominando el canal presencial.