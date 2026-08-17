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La producción metalúrgica en el país cayó 4,4 % en julio: qué pasa en Santa Fe

Siete de ocho ramas mostraron caídas interanuales. Es Santa Fe la producción metalúrgica tuvo una baja del 3,8 %

17 de agosto 2026 · 16:54hs
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Producción en jaque. Siete de los ocho sectores metalúrgicos relevados mostraron bajas interanuales durante julio.

Producción en jaque. Siete de los ocho sectores metalúrgicos relevados mostraron bajas interanuales durante julio.

La actividad metalúrgica volvió a mostrar en julio la persistencia de un escenario contractivo. La producción del sector cayó 4,4% en comparación con el mismo mes del año pasado y prácticamente no registró cambios respecto de junio, con una variación mensual de apenas 0,1%. De esta manera, acumula una baja del 5,5% en los primeros siete meses de 2026 y continúa operando en uno de sus niveles más bajos de los últimos años, indicó el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

El dato refleja un escenario de estancamiento que también se observa en el uso de las fábricas. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,2% durante julio, seis puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año atrás.

El deterioro tampoco quedó circunscripto a algunos pocos segmentos. Siete de los ocho sectores metalúrgicos relevados mostraron bajas interanuales durante julio. Los retrocesos más pronunciados correspondieron a bienes de capital, con una caída del 9,5%, y maquinaria agrícola, que retrocedió 7,7%.

También registraron variaciones negativas otros productos de metal (-1,7%), fundición (-1,5%), equipos y aparatos eléctricos (-4,3%), equipamiento médico (-3,9%) y carrocerías, remolques y semirremolques (-3,4%).

La excepción fue el sector autopartista, que mostró una mejora interanual del 1,9%. Sin embargo, el dato requiere cierta cautela: el rubro acumula una contracción del 3,1% en los últimos seis meses y el resultado positivo estuvo concentrado principalmente en empresas vinculadas al canal exportador. En cambio, las firmas orientadas al mercado interno continuaron registrando bajas, afectadas por la menor cantidad de pedidos de las terminales.

El comportamiento de los distintos eslabones de la cadena también muestra la profundidad del escenario. Las mayores caídas interanuales correspondieron a consumo final, con un retroceso del 9,6%, construcción un 8,2%; y la cadena agrícola con 7,9%. En cambio, automotriz (-1,1%), alimentos y bebidas (-2,6%) y energía eléctrica (-3,2%) presentaron bajas más moderadas que el promedio del sector.

El informe de Adimra advierte además sobre un fenómeno que ayuda a explicar el cuadro general. La contracción se observa tanto en la producción nacional como en las importaciones de productos metalúrgicos. Las compras externas acumulan una caída del 10,6% en el año, mientras que la producción doméstica continúa en terreno negativo. Para la entidad, esta combinación sugiere un achicamiento del mercado total, con una reducción de la demanda que alcanza tanto a la oferta nacional como a la extranjera.

Qué pasa en Santa Fe

Dentro de las principales provincias metalúrgicas, Santa Fe mostró en julio el menor retroceso interanual. La actividad cayó 3,8%, un resultado negativo pero más moderado que el registrado en el resto de las jurisdicciones relevadas por Adimra.

En Santa Fe, en tanto, el resultado negativo estuvo determinado principalmente por la caída en equipos y aparatos eléctricos y maquinaria agrícola. El retroceso, sin embargo, estuvo más repartido entre las empresas relevadas, lo que permitió que la provincia exhibiera la menor caída entre las principales jurisdicciones metalúrgicas.

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Córdoba, por su parte, presentó la mayor contracción, con una baja del 7,9%, explicada principalmente por el desempeño de la maquinaria agrícola y las autopartes. En Buenos Aires, la actividad retrocedió 5,8%, con bajas concentradas en bienes de capital y equipamiento médico. Mendoza registró una caída del 4,6%, mientras que Entre Ríos tuvo un descenso del 4,2%, en ambos casos con una incidencia importante de la menor actividad en bienes de capital.

Las cinco provincias analizadas concentran más del 90% de la producción metalúrgica nacional y todas registraron variaciones interanuales negativas durante julio. El dato santafesino, por lo tanto, no implica un cambio de tendencia, pero sí un desempeño relativamente mejor frente a la contracción observada en el resto del mapa industrial, se desprende del informe

El panorama se completa con un nivel de empleo que también continúa deteriorándose. En julio, el empleo metalúrgico cayó 2,2% interanual y 0,2% respecto de junio.

Las expectativas empresarias tampoco anticipan, por ahora, una recuperación firme. Casi la mitad de las empresas relevadas, el 47,7%, no espera cambios en su nivel de producción durante los próximos tres meses. El saldo neto de expectativas se mantuvo positivo, pero se redujo a la mitad respecto del mes anterior, al pasar de 15,7% a 8,2%.

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