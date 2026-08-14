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Volvió a caer el empleo registrado: ya se perdieron 411.613 puestos con Milei

Las cifras oficiales de mayo volvieron a presentar un retroceso. En relación a noviembre de 2023 se cayeron más de 30.600 empresas, según un informe del Cepa

14 de agosto 2026 · 20:00hs
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La industria lideró la expulsión de empleo privado registrado durante el gobierno de Javier Milei.

La industria lideró la expulsión de empleo privado registrado durante el gobierno de Javier Milei.

El empleo formal volvió a caer en mayo. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), que difunde la Secretaría de Trabajo, ese mes se registraron 135.438 puestos de trabajo menos que hace un año en el sector privado (-2,16%) y 16.701 menos en el sector público (-0,49%). En cambio, se sumaron 6.319 trabajadores de casas particulares y 42.672 monotributistas. Los autónomos registraron una baja de 6.514.

En un plazo más largo, el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) reportó 411.613 puestos de trabajo registrados (-4,18%) que en noviembre de 2023. El ritmo de destrucción fue de 450 por día. La industria manufacturera expulsó a 97.312 trabajadores, el mayor deterioro en números absolutos. En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-16,8%). En casas particulares se perdieron 30.133 empleos registrados, casi 36 casos por día.

Masacre industrial

En el último año, la caída por sectores no fue homogénea. La industria manufacturera perdió 52.341 empleos (-4,5%), el comercio 39.154 (-3,1%), el transporte, almacenamiento y comunicaciones 13.915 (-2,69%) y la intermediación financiera 6.924 (-4,6%). Estos sectores, que en conjunto representan el 49% del empleo asalariado registrado, acumulan retrocesos persistentes desde junio del año pasado.

En contraste, agricultura, ganadería y silvicultura, y explotación de minas y canteras registraron una mejora desde febrero. Aun así, el sector más ganador del modelo continúa con una caída del empleo en el último año: 3.503 puestos menos (-3,88%).

Pese al incremento del régimen simplificado, la caída del empleo formal fue mucho más alta y este segmento no logró albergar siquiera la mitad de la pérdida total de puestos de trabajo.

Entre abril y mayo el sector privado perdió 9.059 puestos, aunque el público tuvo una suba marginal de 736 puestos y en casas particulares hubo un aumento de 1.352. Al monotributo se inscribieron 2.676 nuevos contribuyentes, mientras que los trabajadores autónomos registraron una baja de 3.059 (-0,79%).

De cara a junio, la situación no mostró mejoras. El empleo privado registrado en empresas de diez o más trabajadores de los principales aglomerados urbanos cayó otro 0,1% mensual, según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales. La contracción fue algo mayor en el interior del país, donde llegó al 0,2%, frente al 0,1% del Gran Buenos Aires.

Por su parte, el salario real promedio del empleo registrado privado cayó 0,9% en junio, después de haber retrocedido 2,9% en mayo. Se trató del segundo mes consecutivo de pérdida y, como consecuencia, por primera vez en 20 meses quedó por debajo del nivel de noviembre de 2023, exactamente un 0,6% por debajo de aquel punto de referencia.

Menos empleadores

En paralelo, el Cepa informó que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de empleadores en todo el país se redujo en 30.633 casos. El promedio es de 33,5 por día. En términos absolutos, comercio y reparación de vehículos fue el sector más afectado, con una pérdida de 8.408 empleadores. En término porcentuales, la caída más pronunciada (-17,2%) fue la de servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales.

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos 30 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores: 99,78% del total de los casos (30.565 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores explican sólo el 0,22% (68 casos).

Pero la expulsión de trabajadores es más mayor en las empresas de mayor envergadura: 61,02% de la pérdida de empleo (-251.176 trabajadores) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: 160.437 casos, explicando el 38,98% del total.

Capacidad instalada

La tendencia del empleo va en línea con la de la actividad en los sectores que los generan. Por caso, la utilización de la capacidad de la industria mantiene un nivel de más de 40% de máquinas ociosas.

Las fábricas utilizaron el 59,1% de su capacidad instalada, frente al 58,9% registrado en el mismo mes del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El avance general estuvo explicado principalmente por algunos sectores vinculados a la producción de acero, alimentos y refinación de petróleo.

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