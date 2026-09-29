La Capital | Economía | Coloquio de Idea

Coloquio de Idea: el círculo rojo busca blindar el modelo económico

Los ejecutivos que integran la entidad empresaria defienden el rumbo económico, “más allá de los cambios políticos”. Participarán Patricia Bullrich y el fiscal de la causa Vialidad

29 de septiembre 2026 · 17:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mar del Plata recibirá nuevamente a los empresarios de Idea

Mar del Plata recibirá nuevamente a los empresarios de Idea, para participar del 62º coloquio de la entidad.

En medio de un momento complejo para el gobierno de Javier Milei, los ejecutivos y empresarios de Idea inician este miércoles el coloquio anual de la entidad. Apuestan a dejar en claro su mensaje a favor de blindar el actual modelo económico de los cambios políticos. En ese sentido, la presencia de Patricia Bullrich como una de las figuras centrales del encuentro de Mar del Plata es toda una señal hacia el interior del círculo rojo.

La preocupación por darle larga vida a la “estabilidad” que entienden se logró en el último tiempo dominará buena parte de los paneles del tradicional coloquio, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

La consigna de los organizadores es profundamente normativa. “Aspiramos a que los que vengan construya sobre lo hecho, que los cambios se hagan respetando compromisos asumidos como el Rigi y la deuda, y que no se sigan discutiendo las cosas que nos trajeron hasta acá”, dijo el presidente de Idea, Santiago Mignone, durante la conferencia de prensa organizada para presentar el programa.

Fabián Kon, presidente del coloquio, completó: “Muchas de las transformaciones que se están haciendo son las que debatimos durante muchos años, ahora queremos ver cómo las consolidamos en el largo plazo”. Consideró importante que “la sociedad compre el concepto como valor básico”.

Agenda de competitividad

La visión de la entidad va acompañada de una agenda de competitividad, para que este proceso que valoran sea acompañado por decisiones de inversión, de una mirada sobre la inserción internacional, la educación, el mundo laboral, la política y la Justicia. Ese programa se desplegará en los paneles, que abordarán los cambios geopolíticos y el análisis de los “modelos” de Israel, Australia y Uruguay.

Patricia Bullrich, a quien el mismo coloquio abrazó durante su campaña presidencial de 2023, será la panelista política de la casa. Pero la señal más cruda sobre el rumbo que imaginan quizás la den en la conferencia sobre la Justicia. Uno de los oradores será Diego Luciani, el fiscal que acusó a Cristina en la polémica causa Vialidad.

“Invirtiendo la historia, de promesa a potencia” es la consigna general del encuentro, que apuesta a “veinte años de crecimiento”. La primera parte de la jornada inicial estará dedicada a la geopolítica. Margaret Myers disertará sobre los cambios en el orden mundial y Nicolás Aguzín sobre el mercado de capitales global.

La estabilidad del modelo económico

Para analizar la “nueva era”, Guillermo Olivetto abordará los cambios demográficos, Mark Esposito los desafíos de la IA, y Julen Baztarrica, sobre recursos estratégicos. Hernán Kazah expondrá sobre “capitales en disputa”. El cierre del día uno estará a cargo del ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

>> Leer más: Kosacoff: "La industria no es el problema sino parte de la solución"

El jueves, la agenda de debate estará centrada en la estabilidad. Matías Surt dará la visión económica y Andrea Castagnola la institucional. Luego, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación y el fiscal Luciani hablarán sobre “La justicia desde adentro”.

El viernes arrancará con paneles sobre el futuro del trabajo. A media mañana estará el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.

Luego habrá dos paneles sobre experiencias que Idea toma como modelo: Israel y Australia. Sobre el final, empresarios contarán sus casos de éxito competitivo. Si bien el coloquio coincidirá en el tiempo con la semana Argentina en París, en Idea confían en contar con presencia de referentes del gobierno nacional.

Noticias relacionadas
El Índice para Contratos de Locación publicado por el Banco Central acumuló una suba interanual de 31,7% al primer día hábil de septiembre.

La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente

Los empleados de Electrolux se reunieron frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Despidos en Electrolux: "Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados"

El ecosistema emprendedor se reúne en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala

Entre las acciones de empresas argentinas negociadas en Nueva York también predominaron las bajas.

Mercados: el riesgo país escaló a 642 puntos y alcanzó su nivel más alto del año

Ver comentarios

Las más leídas

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Lo último

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial

Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron las dos víctimas fatales. Uno de los heridos tiene el 60 % del cuerpo quemado.

Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial
Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria
La Región

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón
Ovación

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté secuestrado
Policiales

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Newells publicó las cifras globales del último mercado de pases

Newell's publicó las cifras globales del último mercado de pases

Ovación
Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: Me da igual Central o Newells
Ovación

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: Me da igual Central o Newells

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Policiales
Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté secuestrado
Policiales

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: No hubo amenazas

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La más grande de la historia: abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

"La más grande de la historia": abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

Despidos en Electrolux: Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos
Zoom

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente
Policiales

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei
Política

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Economía

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario
La ciudad

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario