Coloquio de Idea: el círculo rojo busca blindar el modelo económico

Los ejecutivos que integran la entidad empresaria defienden el rumbo económico, “más allá de los cambios políticos”. Participarán Patricia Bullrich y el fiscal de la causa Vialidad

Mar del Plata recibirá nuevamente a los empresarios de Idea, para participar del 62º coloquio de la entidad.

En medio de un momento complejo para el gobierno de Javier Milei, los ejecutivos y empresarios de Idea inician este miércoles el coloquio anual de la entidad. Apuestan a dejar en claro su mensaje a favor de blindar el actual modelo económico de los cambios políticos. En ese sentido, la presencia de Patricia Bullrich como una de las figuras centrales del encuentro de Mar del Plata es toda una señal hacia el interior del círculo rojo.

La preocupación por darle larga vida a la “estabilidad” que entienden se logró en el último tiempo dominará buena parte de los paneles del tradicional coloquio, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

La consigna de los organizadores es profundamente normativa. “Aspiramos a que los que vengan construya sobre lo hecho, que los cambios se hagan respetando compromisos asumidos como el Rigi y la deuda, y que no se sigan discutiendo las cosas que nos trajeron hasta acá”, dijo el presidente de Idea, Santiago Mignone, durante la conferencia de prensa organizada para presentar el programa.

Fabián Kon, presidente del coloquio, completó: “ Muchas de las transformaciones que se están haciendo son las que debatimos durante muchos años, ahora queremos ver cómo las consolidamos en el largo plazo ”. Consideró importante que “la sociedad compre el concepto como valor básico”.

Agenda de competitividad

La visión de la entidad va acompañada de una agenda de competitividad, para que este proceso que valoran sea acompañado por decisiones de inversión, de una mirada sobre la inserción internacional, la educación, el mundo laboral, la política y la Justicia. Ese programa se desplegará en los paneles, que abordarán los cambios geopolíticos y el análisis de los “modelos” de Israel, Australia y Uruguay.

Patricia Bullrich, a quien el mismo coloquio abrazó durante su campaña presidencial de 2023, será la panelista política de la casa. Pero la señal más cruda sobre el rumbo que imaginan quizás la den en la conferencia sobre la Justicia. Uno de los oradores será Diego Luciani, el fiscal que acusó a Cristina en la polémica causa Vialidad.

“Invirtiendo la historia, de promesa a potencia” es la consigna general del encuentro, que apuesta a “veinte años de crecimiento”. La primera parte de la jornada inicial estará dedicada a la geopolítica. Margaret Myers disertará sobre los cambios en el orden mundial y Nicolás Aguzín sobre el mercado de capitales global.

La estabilidad del modelo económico

Para analizar la “nueva era”, Guillermo Olivetto abordará los cambios demográficos, Mark Esposito los desafíos de la IA, y Julen Baztarrica, sobre recursos estratégicos. Hernán Kazah expondrá sobre “capitales en disputa”. El cierre del día uno estará a cargo del ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

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El jueves, la agenda de debate estará centrada en la estabilidad. Matías Surt dará la visión económica y Andrea Castagnola la institucional. Luego, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación y el fiscal Luciani hablarán sobre “La justicia desde adentro”.

El viernes arrancará con paneles sobre el futuro del trabajo. A media mañana estará el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.

Luego habrá dos paneles sobre experiencias que Idea toma como modelo: Israel y Australia. Sobre el final, empresarios contarán sus casos de éxito competitivo. Si bien el coloquio coincidirá en el tiempo con la semana Argentina en París, en Idea confían en contar con presencia de referentes del gobierno nacional.