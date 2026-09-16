Desliz opositor: denunció desvío en Iapos pero era una reasignación de partidas

Acusaron al Gobierno de Santa Fe de transferir dinero de la obra social al tesoro. En realidad es un acto administrativo habitual que también hicieron otros mandatarios provinciales

La oposición salió a cuestionar al Casa Gris por un decreto en el cual Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) transfiere una partida a libre disponibilidad lo que fue interpretado como un financiamiento al Tesoro santafesino. Sin embargo, se trata de un mecanismo habitual de readecuación interna de partidas que no quita recursos a la obra social y que ya había utilizado, por ejemplo, el exgobernador Omar Perotti .

Todo comenzó cuando el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Germán Martínez cuestionó el decreto 1878/2026 en X: “ Maximiliano Pullaro se queda con 57.000 millones de pesos que son del Iapos y los manda a recursos de libre disponibilidad. Mientras tanto las prestaciones son cada vez peores y florecen copagos en toda Santa Fe”.

“En el Congreso, Pullaro está en contra de los Adelantos al Tesoro del Banco Central. Pero en Santa Fe usa la plata del Iapos con idéntico fin”, sumó.

Se refiere al artículo 3 que autoriza al Iapos a "transferir los fondos de la Fuente de Financiamiento 216 –Iapos Servicios Complementario- como aporte excepcional a la Fuente de Financiamiento 201–Recursos Propios de libre disponibilidad-hasta el importe de $57.000.000.000 sujeto a disponibilidad financiera, con devolución en el momento que sea factible”.

El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) Fabián Palo Oliver se apuró y se sumó con una denuncia en la Legislatura.

“Presentamos un proyecto para que el gobernador restituya de forma urgente los 57.000 millones de pesos al Iapos que fueron transferidos al Tesoro provincial mediante el decreto 1878/26. La plata del Iapos debe usarse para mejores prestaciones médicas”, publico en X junto al proyecto.

Pero luego lo tuvo que borrar porque no había tal transferencia al Tesoro provincial. Martínez no borró la publicación. “No estoy hablando de corrupción, al menos no me consta. Me parece absolutamente inoportuno teniendo en cuenta la situación de los afiliados”, respondió a una usuaria.

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes solicitando explicaciones al Poder Ejecutivo sobre la modificación presupuestaria. En el proyecto, el peronista solicita suspender inmediatamente el descuento por ese ítem y reintegrar los fondos excedentes a los afiliados.

“La plata del Iapos sale del esfuerzo y del sueldo de los trabajadores para garantizar su derecho a la salud; no es para financiar la fiesta de Pullaro”, enfatizó.

Y agregó: “Pullaro dice que ‘la plata alcanza porque no se roba’, pero con estas maniobras demuestra que la plata no le alcanza y tiene que meter mano en otras cajas”.

La explicación del gobierno

“Lo que se está haciendo es que Iapos use ambas fuentes para pagos”, explicaron a La Capital en el gobierno provincial, en lo que es una suerte de reasignación de partidas o readecuación interna de la obra social.

Se explica en que son dos fuentes del Iapos, una por los aportes y contribuciones y la otra por servicio complementario, y esto es una transferencia de partidas a la Fuente 201 para la atención de los gastos prestacionales vinculados con la cobertura medico asistencial.

“Las dos siguen en el Iapos. No se le saca un peso ni se le da a otras dependencias de la administración provincial”, agregaron en el gobierno.

Luego recordaron que se trata de un mecanismo habitual que ya realizó, por ejemplo, la gestión peronista de Omar Perotti, en 2020 y en agosto de 2022, y también el exgobernador Miguel Lifschitz.

Curiosamente, el perottismo, a través de la diputada Celia Arena, también pidió explicaciones. "El Servicio Complementario del Iapos es una ampliación opcional que pagan los trabajadores públicos. De esa caja, el gobierno sacó 57.000 millones de pesos de modo arbitrario y sin fecha de devolución como 'aporte excepcional'. Presenté un proyecto para que expliquen esta medida poco feliz", afirmó.