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Los gremios pusieron cifra al salario mínimo para cubrir sus necesidades: $3,1 millones

El Frente de Sindicatos Unidos presentó una estimación basada en alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento. El monto supera ampliamente el salario mínimo actual.

16 de septiembre 2026 · 15:05hs
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La cifra de julio se presentó en una conferencia de prensa realizada en la Unión Obrera Molinera en el barrio porteño de Balvanera.

La cifra de julio se presentó en una conferencia de prensa realizada en la Unión Obrera Molinera en el barrio porteño de Balvanera.

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) presentó el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil que los trabajadores deberían cobrar mensualmente para cubrir sus necesidades. Para julio estimaron $3.116.298, un valor que representa más de ocho veces el actual salario mínimo.

Para determinar el valor que debiera ser el salario mínimo se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada ($664.499); vivienda digna ($624.473); educación y cultura ($145.682); salud ($381.127); transportes, vacaciones y esparcimiento ($676.295) y previsión social ($342.793).

Desde el Fresu indicaron que comenzó el gobierno de Javier Milei los asalariados perdieron más de 69,3 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. Los salarios reales del sector público cayeron 9%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron 22% respecto del valor de compra que tenían en noviembre de 2023, antes que la asunción del gobierno de la Libertad Avanza.

Además, según mediciones privadas, se produjo un crecimiento de la pobreza, que pasó de 13,4 millones de personas a poco más de 15 millones durante el segundo semestre de 2025. Se trata de un aumento del 30 a poco más del 31% de la población, recordaron desde el Frente de Sindicatos en un comunicado de prensa.

La historia de la clase trabajadora

"Este salario es el que necesitamos para poder vivir dignamente y es el salario que queremos ganar, pero sabemos que sin medidas de fuerza no lo vamos a lograr. Esa es la historia de la clase trabajadora: todo lo que conseguimos fue con lucha", resaltó el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, durante la conferencia de prensa realizada en la Unión Obrera Molinera en el barrio porteño de Balvanera.

Por su parte, el secretario general de Pilotos, Pablo Biró, señaló: "El gobierno dice que el salario mínimo es de 380 mil pesos y nosotros decimos que con 3,1 millón de pesos nos alcanza para tener un salario mínimo vital y móvil. Acá, en estos puntos, no está la capacidad de ahorro, por ejemplo, ni un crédito hipotecario. Esto es solo lo que dice la ley pero tenemos que ir por más".

“Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió en promedio $3.011.131, en tanto que cada empleado estatal perdió $15.465.594. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda”, resaltaron en un comunicado.

El Fresu está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.

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