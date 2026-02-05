Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

El ministro de Economía blanqueó diferencias con el ex titular del Indec. Además, confirmó que tampoco quieren el esquema que se iba a usar, y diseñarán otro

En medio de la polémica por la salida del titular del Indec, Marco Lavagna , en principio por diferencias en la aplicación del nuevo índice, el ministro de Economía, Luis Caputo confirmó que se hará una nueva encuesta de hogares para calcular la inflación.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó en LN+ que tanto el presidente como él no estaban "de acuerdo técnicamente con cambiar el índice" y explicó los motivos detrás de las diferencias.

"La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas" , explicó sobre la metodología que buscaba implementar Lavagna.

Desde 2017, el IPC releva los precios de todo el país y se estructura en una canasta que pondera los patrones de consumo de las familias de acuerdo a la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05 . La medición en la que había trabajado Marco Lavagna antes de renunciar a su puesto se iba a basar en la muestra de la (ENGHo) 2017/18.

Lavagna.JPG Marco Lavagna, ex titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tuvo diferencias con Caputo y Milei

Por eso aplicarla era desactualizar de entrada el índice. “La ENGHo en que se basaba el nuevo esquema no es de ahora, es de 2018. Entre ese año y hoy pasaron muchas cosas, como una pandemia. Los patrones de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con los de 2004″.

En ese contexto, afirmó: “Si la vamos a actualizar, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con el mismo método de siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí se reflejen los cambios actuales. Para mi eso es lo más razonable y es lo que vamos a hacer”.

Vale recordar que el organismo iba a poner en marcha el próximo martes una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, pese a que los cambios técnicos ya estaban preparados, y con la renuncia de Marco Lavagna al organismo, el gobierno decidió postergar su aplicación.