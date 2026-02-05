La Capital | Economía | Caputo

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

El ministro de Economía blanqueó diferencias con el ex titular del Indec. Además, confirmó que tampoco quieren el esquema que se iba a usar, y diseñarán otro

5 de febrero 2026 · 10:10hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló del nuevo Indec

En medio de la polémica por la salida del titular del Indec, Marco Lavagna, en principio por diferencias en la aplicación del nuevo índice, el ministro de Economía, Luis Caputo confirmó que se hará una nueva encuesta de hogares para calcular la inflación.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó en LN+ que tanto el presidente como él no estaban "de acuerdo técnicamente con cambiar el índice" y explicó los motivos detrás de las diferencias.

"La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas", explicó sobre la metodología que buscaba implementar Lavagna.

El nuevo, nuevo Indec

Desde 2017, el IPC releva los precios de todo el país y se estructura en una canasta que pondera los patrones de consumo de las familias de acuerdo a la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05. La medición en la que había trabajado Marco Lavagna antes de renunciar a su puesto se iba a basar en la muestra de la (ENGHo) 2017/18.

Lavagna.JPG
Marco Lavagna, ex titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tuvo diferencias con Caputo y Milei

Marco Lavagna, ex titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tuvo diferencias con Caputo y Milei

Por eso aplicarla era desactualizar de entrada el índice. “La ENGHo en que se basaba el nuevo esquema no es de ahora, es de 2018. Entre ese año y hoy pasaron muchas cosas, como una pandemia. Los patrones de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con los de 2004″.

En ese contexto, afirmó: “Si la vamos a actualizar, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con el mismo método de siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí se reflejen los cambios actuales. Para mi eso es lo más razonable y es lo que vamos a hacer”.

Vale recordar que el organismo iba a poner en marcha el próximo martes una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, pese a que los cambios técnicos ya estaban preparados, y con la renuncia de Marco Lavagna al organismo, el gobierno decidió postergar su aplicación.

Noticias relacionadas
El Indec publicará el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de enero el próximo martes 10 de febrero.

El Congreso apunta al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

Los gremios advierten que en que el proyecto oficial tendrá un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud.

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, frenó la publicación del nuevo índice de inflación.

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

El gobierno de Javier Milei impulsa la reforma laboral.

Reforma laboral: alertan que habrá más precarización y menos derechos

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Lo último

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Ahora Caputo dice que harán una nueva encuesta de hogares, no la de Lavagna

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

El secretario de la APSV, Carlos Torres, confirmó que ya se cargaron más de un millón de permisos vigentes para habilitar el carné en la aplicación nacional

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Ovación
Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece
Policiales

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad
Política

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos