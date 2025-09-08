La Capital | Economía | industria

La industria nacional volvió a caer: cerró julio con una baja del 2,3%

El Indec registró caídas en nueve de las dieciséis divisiones de la industria. La construcción mostró un suba mensual pero en la serie desestacionalizada registró una baja del 1,8% respeto del mes anterior

8 de septiembre 2025 · 18:33hs
Industria en rojo. La fabricación de vehículos automotores bajó 13

Industria en rojo. La fabricación de vehículos automotores bajó 13,3%

La industria cerró julio en rojo. La producción industrial manufacturera registró un descenso del 2,3% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo mostró una baja de 0,9%. En términos interanuales, la actividad cayó 1,1%, aunque el acumulado de enero a julio reflejó un aumento de 5,8% respecto al mismo período de 2024, reveló el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el indicador sintético de la actividad de la construcción (Isac) mostró una suba de 1,4% respecto a igual mes de 2024 y el acumulado de los siete primeros meses de 2025 del índice presentó un aumento de 9,2% respecto a igual período de 2024. Sin embargo, en julio de 2025 el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 1,8% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior.

El panorama industrial en julio de 2025 registró nueve caídas de las dieciséis divisiones de la industria, situación que contribuyó a la contracción del índice general. En un detallado recorrido por la evolución de cada actividad, se observaron diversos factores que incidieron en su comportamiento. La división de alimentos y bebidas experimentó una disminución interanual del 3%. Esta caída fue impulsada principalmente por la molienda de oleaginosas, que bajó un 9,1%, reflejando una menor elaboración de aceites y subproductos de soja (-14,1%) y una reducción en el ingreso de grano de soja a molienda (-14,1%).

La elaboración de vino también sufrió un fuerte descenso del 15,3%, atribuido a una baja del 21,1% en las exportaciones. Además, otros productos alimenticios cayeron un 6,8% debido a una menor elaboración de pescado y sus derivados. La producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas se contrajo un 3,1%, principalmente por la disminución en las ventas internas de jugos para diluir y sidras. En contraste, la preparación de frutas, hortalizas y legumbres mostró un aumento del 6,4% debido al incremento en la comercialización de hortalizas congeladas y concentrados de frutas, y la elaboración de productos lácteos creció un 5,0%, impulsada por una mayor producción de leche en polvo y quesos.

Por su parte, los productos de tabaco mostraron un crecimiento del 2,9% interanual, destacándose el aumento del 97,7% en la preparación de hojas de tabaco y un 2,3% en cigarrillos.

Los números del Indec

El auge de las importaciones se sintió en el sector de productos textiles. La actividad disminuyó un 10,1% interanual, con caídas en la preparación de fibras de uso textil (-15,2%), hilados de algodón (-15,3%) y tejidos y acabado de productos textiles (-6,4%). Este desempeño se relacionó directamente con la menor demanda de hilados y tejidos, vinculada a la contracción del sector de indumentaria. Las prendas de vestir, cuero y calzado registraron una significativa caída interanual del 10,7%. La fabricación de calzado y sus partes fue el principal factor negativo con una disminución del 19,8%, mientras que las prendas de vestir cayeron un 5,8%. Esta situación se atribuyó a menores ventas en el mercado interno.

Por su parte, la división de madera, papel, edición e impresión logró un crecimiento del 6,8% interanual, con incrementos en madera y productos de madera y corcho (+9,4%), papel y productos de papel (+5,8%) y edición e impresión (+6,2%).

La refinación del petróleo, coque y combustible nuclear también mostró un avance del 2,8% interanual, destacándose un impresionante aumento del 53,1% en la producción de asfaltos. Las naftas subieron un 2,6%, el gasoil un 4,8% y el fueloil un 2%.

En cuanto a las sustancias y productos químicos, la actividad retrocedió un 2% interanual. La principal incidencia negativa se observó en la elaboración de detergentes, jabones y productos personales, que cayó un 15,5%, a causa de una menor demanda interna de cosméticos, fragancias, productos de higiene y limpieza. Otros segmentos como los agroquímicos (-15,9%) y los productos químicos básicos (-12,2%) también cayeron, mientras que los productos farmacéuticos mostraron un crecimiento del 10,6%.

Los productos de caucho y plástico tuvieron una leve disminución del 0,2% interanual, afectada por una fuerte caída en neumáticos (-30,5%) y otros productos de caucho (-5,1%), aunque las manufacturas de plástico registraron un aumento del 5,7%.

Por otro lado, los productos minerales no metálicos se destacaron con un incremento del 9,1% interanual. Este sector fue impulsado por los productos de arcilla y cerámica no refractaria (+43,5%) y los artículos de cemento y de yeso (+19,8%), a pesar de caídas en cemento (-4,0%) y cal y yeso (-14,0%).

Las Industrias metálicas básicas registraron una caída del 2% interanual, con una disminución del 4,1% en la industria siderúrgica y del 2,5% en la fundición de metales. Sin embargo, el aluminio y otros metales no ferrosos tuvieron un incremento del 3,8%. La elaboración de productos de metal descendió un 8,5% interanual. La fabricación de productos metálicos para uso estructural fue la principal incidencia negativa con un -17,3%, vinculada a menores tareas de montaje y mantenimiento industrial. Otros productos de metal y servicios de trabajo de metales también cayeron un 6% debido a la baja en las ventas internas a diversos sectores, incluida la industria automotriz.

En maquinaria y equipo, la producción disminuyó un 4,7% interanual, con retrocesos en maquinaria de uso general (-6,7%) y maquinaria agropecuaria (-7,1%). La maquinaria de uso especial tuvo un incremento del 6,2%.

La división de otros equipos, aparatos e instrumentos lideró los aumentos con un notable 15,9% interanual. Este robusto crecimiento se vio impulsado por un alza del 19,1% en equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y del 23% en equipos y aparatos eléctricos.

La industria automotriz

Los vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes experimentaron una caída del 8,4% interanual. La fabricación de vehículos automotores fue la principal causa de esta baja, con un -13,3%, reflejando disminuciones del 28,1% en automóviles y 5% en utilitarios. Las ventas externas de unidades a Brasil, el principal destino, cayeron un 43,8%. La fabricación de autopartes también descendió un 10,6% por menor comercialización interna y una baja en la demanda para equipo original. Sin embargo, la producción de carrocerías, remolques y semirremolques aumentó un 35,2% y las ventas a concesionarios nacionales subieron un 14%.

El otro equipo de transporte mostró un aumento del 12,2% interanual, impulsado principalmente por un incremento del 38,9% en la producción de motocicletas.

Finalmente, la división de muebles y colchones, y otras industrias manufactureras se expandió un 12,3% interanual, destacándose los muebles y colchones con un aumento del 25%.

Industria en rojo. La fabricación de vehículos automotores bajó 13,3%

Día de la Industria: la UIA llamó a firmar un nuevo contrato productivo

La producción industrial disminuyó 0,7% y suma cinco meses consecutivos en baja.

La actividad económica cayó 0,5 % en julio y acumula tres meses en baja

El Embajador de Brasil recorrió la acería de Gerdau en Pérez, la más moderna del país, junto a directivos de la compañía

De la acería más moderna del país a Empresa B: el Embajador de Brasil visitó Gerdau en Pérez

La motosierra de la economía en acción. Javier Milei, en su época de candidato a presidente por La libertad Avanza.

Economista analiza la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires: la venganza de la economía real

