La industria trabajó al 61% de su capacidad durante octubre

El Indec informó una nueva caída en el índice de utilización del potencial productivo. En el sector textil se opera al 32,5%

12 de diciembre 2025 · 22:10hs
La industria textil trabaja al 32

Foto: La Capital / Archivo.

La industria textil trabaja al 32,5% de su capacidad, según el Indec.

El uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre frente al 63% que alcanzó en 2024. Algunos sectores operan muy por debajo del promedio. El textil, por caso, operó a un 32,5%. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por segundo mes consecutivo , el indicador se mantiene por encima del 60%, ya que en septiembre se ubicó en el 61,1%.

Las principales incidencias negativas interanuales se observan en la fabricación de papel y cartón y en los productos de caucho y plástico. En el primer rubro se pasó de utilizar una capacidad instalada del 72,9% en 2024 al 62,3% en 2025, debido principalmente a una menor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes; mientras que el segundo sector presentó en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,6%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,9%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.

En tanto, los productos textiles tienen en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 32,5%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (47,8%), como consecuencia de los menores niveles de producción de hilados de algodón y de tejidos.

Según datos del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, la producción de hilados de algodón registra una caída de 34,7% con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles, una disminución de 34,1% en la misma comparación.

La industria automotriz, por su parte, muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,1%, inferior al de octubre de 2024 (61,2%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Según el Indec, la producción industrial cayó por segundo mes consecutivo en octubre, y tocó su nivel más bajo desde marzo. La retracción fue del 0,8 % mensual y un 2,9 % interanual.

Producción en baja

El IPI que elabora el organismo de estadística quedó un 5% por debajo del pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente.

Dentro de las divisiones con mayor peso en el índice, las más afectadas respecto de septiembre fueron textiles e indumentaria (-2%) y madera (-1,2%).

En comparación con noviembre de 2024, resaltaron las bajas en textiles e indumentaria (más de 20%), vehículos (-13,3%), maquinaria y equipo (-11,4%), productos de metal (-11,3%) y productos de caucho y plástico (-10%). Según el reporte del Indec, el boom de importaciones también afectó a la industria automotriz.

La producción de metales también fue golpeada por la apertura comercial, así como de la menor demanda del sector automotriz y del sector de limpieza y productos personales, entre otros segmentos. Por su parte, la fabricación de plásticos se vio disminuida por la menor demanda del rubro de alimentos y bebidas, principalmente.

En términos interanuales, la industria encadenó su cuarto retroceso consecutivo (-2,9%). Aun así, debido a la baja base de comparación de los primeros meses de la gestión Milei, en el acumulado de los primeros diez meses de 2025 el rubro experimentó un alza de 3,1%.

Según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), entre enero y septiembre de este año las importaciones de bienes de consumo alcanzaron 8.376 millones de dólares, el valor más alto de la serie con origen en 2004. Este monto supera en 1.693 millones de dólares el récord previo.

