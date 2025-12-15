Las Fundaciones Grupo Petersen ganaron el Premio Conciencia por "Transformar la Secundaria "

Las Fundaciones Grupo Petersen se destacaron en el certamen nacional que reconoce a compañías que contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar social.

Transformar la Secundaria, el programa educativo impulsado por Fundaciones Grupo Petersen (Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz), r ecibió el primer premio en la categoría Bancos de la 14° edición del Premio Conciencia, el certamen nacional que reconoce a compañías que contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar social.

La premiación se realizó el jueves 11 de diciembre en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) , en un evento que reunió a referentes del ámbito público, privado y del tercer sector.

El jurado destacó el trabajo de las Fundaciones en pos de la transformación de la educación secundaria, mediante la implementación de un programa orientado a la mejora de los aprendizajes y la gestión escolar, con innovación pedagógica y trabajo en alianza.

El premio fue entregado a Hilda Callegaro, presidente de las cuatro Fundaciones de Grupo Petersen , quien agradeció el trabajo con aliados y voluntarios y expresó: “ Esta distinción nos llena de orgullo y es un gran reconocimiento al compromiso con el que trabajamos hace 25 años; nos motiva a seguir impulsando la transformación de la escuela secundaria, tan importante para nosotros y para nuestras comunidades”

Qué es Transformar la Secundaria

Transformar la Secundaria es un programa educativo implementado en cuatro provincias (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz) que se desarrolla en alianza con ministerios y/o consejos de Educación, con el objetivo de fortalecer la gestión estratégica y el liderazgo pedagógico en escuelas secundarias, mejorar los indicadores de eficiencia interna, potenciar los aprendizajes de Lengua y Matemática, impulsar la innovación pedagógica y tecnológica, y contribuir a mejorar el clima escolar.

El programa tuvo impacto, hasta el momento, en más de 300 escuelas, 350 directivos, 1.900 docentes, 40 supervisores y 100 mil estudiantes.

Desde hace 25 años, las Fundaciones Grupo Petersen llevan adelante programas y acciones mediante alianzas público-privadas orientadas a la transformación de la educación secundaria, centrando a los estudiantes como protagonistas y a los directivos y docentes como líderes de una nueva escuela secundaria.

Para mayor información sobre el programa ingresar a: https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/transformar-la-secundaria-1/