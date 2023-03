Inteligencia artificial: "Hay una necesidad gigantesca de profesionales en esta área"

“El concepto de inteligencia artificial nos llega desde hace muchos años, vulgarizado como me gusta decir a mí, a través de lo que vemos en el cine, de lo que leemos en libros que en un momento era ciencia ficción y hoy se convirtió en una realidad, pero llega mitificado a través de la ficción. Incluso muchas notas que se ven en en los medios de comunicación no muestran toda la información y hacen parecer que la inteligencia artificial es una suerte de magia. Con ese contexto es que hablamos de Inteligencia Artificial desde un punto de vista más científico y más tecnológico”, señaló el ingeniero electrónico graduado de la Universidad Nacional de Rosario especializado en machine learning y data mining usando R y Python.

La IA se mete en los diferentes sectores productivos. Todos hablan de lo que puede brindar. “Está muy de moda ahora hablar del chat que sacó Microsoft. Muchas muchas empresas de manufactura tienen en las líneas de producción cámaras que pueden mediante imágenes detectar si una pieza es defectuosa o no, efectúan mediciones y a través de ciertas reglas o correlacionando, ciertas variables se puede detectar si una pieza va a ser defectuosa y automáticamente descartarla”, brindó como ejemplo, pero aclaró que esto que puede parecer “una cuestión mágica” no lo es. Explicó, en rigor, que es una combinación de distintas disciplinas.

En ese sentido, puntualizó que se trata de la combinación de saberes vinculados con computación, estadística, porque se trata de encontrar patrones, valores numéricos y relaciones entre esos valores numéricos y la matemática en general. Todo eso sumado a otras herramientas como redes de datos o bases de datos, debido a que la información se almacena, se procesa, se transmiten. "Esto es un ejemplo de inteligencia artificial en el sector productivo, en la manufactura", dijo.

“En chat hay dos que se están mencionando mucho, principalmente chat GPT de la empresa OpenAI y también Microsoft con su buscador Bing que sacó también una versión de un chat que interactúa, que puede dialogar con los seres humanos", indicó y dijo que "eso está dando un montón de posibilidades a nivel general, asistencia virtual en la redacción de artículos, en la comunicación de resultados en la producción de informes científicos".

También recordó que fue furor hace algunos meses la generación de imágenes a partir de IA. “Uno le da una frase, una instrucción y genera una imagen que representa ese texto, ese input que nosotros le dimos", dijo. Eso habilita una sucesión de aplicaciones entre ellas, por ejemplo, generación de contenido en redes sociales, producción de ficción desde novelas ilustradas a ilustración de artículos periodísticos o creación de publicidades. "La inteligencia artificial tiene la capacidad de atravesar un montón de disciplinas y en un montón de rubros", recordó Evangelista. "Hoy hablamos de una cosa pero el ritmo al que se modifica esto es gigantesco. La semana que viene vamos a estar hablando de otra cosa y en un mes vamos a estar hablando de usos novedosos de inteligencia artificial en otros campos”, relató.

La tecnicatura

Con la tecnicatura universitaria en inteligencia artificial se busca formar profesionales con este perfil altamente demandado. La carrera nació en 2022 surgió por un pedido del Polo Tecnológico de Rosario (PTR). Evangelista contó que en esta tecnicatura ofrecen formación en las áreas que constituyen o que componen la inteligencia artificial. “Esta carrera está pensada para estudiantes que recién terminan la secundaria, que no tienen conocimientos previos. No es un posgrado sino es una carrera de grado, de dos años y medio de cursado y no necesita ningún requerimiento previo más que haber completado el secundario”, precisó al tiempo que mencionó que están por comenzar el segundo año de cursada.

En el primer año de la carrera los ingresantes mostraron una “mezcla de curiosidad y de deseo de formarse en algo que que es el futuro, que está cada vez más cerca”. En ese sentido, precisó que se inscribieron personas que ya hicieron otra carrera de grado o gente que está tratando de hacer un viraje profesional, que se formó en áreas de ciencias sociales y se está volcando hasta a una disciplina más científico tecnológica. “Es muy heterogéneo el perfil de estudiantes que tenemos pero la carrera es apta para todo público, no hace falta tener ninguna formación previa ni saber programar. Nosotros les enseñamos a programar, también las herramientas matemáticas que van a necesitar para construir estos sistemas de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está basada en información existente o en datos existentes y estos en general están almacenados en algún lado", explicó y dijo que se trabaja con contenidos sobre bases de datos, redes de datos, debido a que "muchas veces éstos son tomados en algún lugar y hay que comunicarlos a través de Internet o de alguna técnica de comunicación a otros sistemas”, indicó.

Este tecnología despierta gran interés y los estudiantes exponen “una curiosidad insaciable” que los lleva a querer buscar siempre más allá de lo que se da en la clase. Evangelista dijo que es un desafío para los docentes porque todo es “tan frenético que permanentemente requiere mantenerse actualizado y siguiendo las últimas noticias”.

“Vemos que hay mucha dedicación de parte de los estudiantes porque si bien es una carrera corta, que dura dos años y medio, no es una carrera fácil", dijo.

También reconoció que encuentran "ciertas falencias" en los conocimientos con los que llegan los alumnos que terminan el nivel secundario. Para subsanarlo, la facultad cuenta con cursillos de ingreso que son nivelatorios para acortar un poco esa brecha. "Es una carrera que requiere sentarse a estudiar, practicar la programación", agregó. También destacó el "buen nivel del cuerpo docente, que es gente que trabaja en el área de informática" de la casa de estudios. Agregó que es "una carrera con una muy buena performance de salida laboral".

La carrera surge de un convenio entre el Polo Tecnológico y la Facultad de Ciencias Exactas ingeniería y Agrimensura de la UNR. “El Polo se acercó a la Facultad de Ingeniería y manifestó que necesitaba profesionales formados en el área de inteligencia artificial, el área del procesamiento de datos, planteó que tenía que generarse una formación específica en esas áreas y en esas tecnologías para que las personas puedan insertarse en el mercado laboral", dijo Evangelista.

Desde Rosario y la región se encontró una falta de profesionales formados en esa área y la facultad respondió rápidamente a esa necesidad creando y diseñando un plan de estudios de una carrera corta que rápidamente pueda proveer al mercado laboral", dijo Evangelista y concluyó: "No tenemos ninguna duda de que nuestros egresados se van a insertar rápidamente. Evidentemente la necesidad es gigantesca en esta área”.