El capitán de una selección quedó afuera por lesión a días del debut y anunció que no jugará más para su país Arrastraba problemas físicos desde febrero y no pudo recuperarse. Aun así, lo habían incluido en la convocatoria. 11 de junio 2026 · 18:15hs

Endo era el capitán de la selección de Japón desde hace años.

La selección de Japón sufrió una baja de enorme impacto a horas del inicio de su participación en el Mundial 2026. El capitán Wataru Endo fue desafectado de la convocatoria por una lesión y, además, anunció su retiro definitivo del seleccionado nacional.

El volante de 33 años, que juega en el Liverpool, arrastraba problemas físicos desde febrero, cuando sufrió una lesión en el pie durante la temporada europea. Aunque había sido incluido en la lista definitiva de Japón con la esperanza de que llegara en condiciones al torneo, no logró recuperarse y decidió dar un paso al costado.

Japón se quedó sin su capitán Endo comunicó la noticia a través de un mensaje en el que expresó su decepción por perderse la Copa del Mundo. “Hice todo lo que pude desde que me lesioné”, señaló antes de confirmar que este es el final de su ciclo con la selección japonesa.

Endo jugó más de 70 encuentros con Japón, participó en dos Mundiales y se convirtió en uno de los líderes de una generación que logró consolidar al seleccionado asiático entre los más competitivos del continente. Desde 2023 ejercía además la capitanía del equipo nacional.