El capitán de una selección quedó afuera por lesión a días del debut y anunció que no jugará más para su país

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Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela
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Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
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El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país
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Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale
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Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario
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El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
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Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
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Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
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Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya