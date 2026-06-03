Google lanza miles de becas en Argentina para capacitarse en Inteligencia Artificial

Habilitaron la inscripción para personas de un amplio rango de edades que quieran ampliar sus conocimientos en uno de los campos más requeridos en la actualidad

En Google confirmaron que cada vez más personas usan la Inteligencia Artificial en su vida cotidiana.

A la par del avance de la Inteligencia Artificial (IA) , Google abrió una convocatoria en Argentina con 10.000 becas a disposición para personas de un amplio rango de edades que quieran aprender sobre uno de los campos más requeridos en la actualidad.

La iniciativa se anunció durante el evento Think with Google, en el que la firma anunció una inversión de USD 700.000 para financiar programas educativos y de formación tecnológica impulsados por organizaciones sociales.

La capacitación a la que podrán acceder 10.000 personas fue diseñada para que aprendan a usar herramientas de IA generativa desde un nivel inicial y puedan aplicarlas en tareas concretas de estudio o trabajo.

Becas de Google: quiénes pueden inscribirse

La gerenta de Políticas Públicas de Google para el Cono Sur, Tamar Colodenco, explicó que la decisión de habilitar miles de becas en Argentina se tomó para responder al fuerte crecimiento del uso de la IA en el país.

Aseguró que dos de tres argentinos ya utilizan herramientas de inteligencia artificial y que existe un grupo de "superusuarios", integrado principalmente por docentes, estudiantes, madres y padres, que emplean esta tecnología de forma intensiva.

Por eso, desde Google anunciaron las becas a las que pueden postular las personas con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 13 años

Residir en Argentina

Tener acceso a una computadora e internet

Demostrar una barrera económica que dificulte pagar la formación por cuenta propia

La inscripción se realiza de forma online, a través de la plataforma "Crecé con Google", a la que se puede acceder a través de este enlace.

Qué incluye el certificado en Inteligencia Artificial

La convocatoria incorpora el nuevo Certificado Profesional de IA de Google, disponible en la plataforma Coursera.

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Desde la empresa indicaron que la capacitación está orientada principalmente para que alumnos que no tengan conocimientos puedan usar herramientas de Inteligencia Artificial generativa para aplicarlas a sus estudios o al trabajo. "Es un certificado diseñado por expertos y validado por algunos de los empleadores más importantes del mundo", afirmó Colodenco.

Los módulos abordarán las siguientes cuestiones:

Creación de contenidos con IA

Análisis e interpretación de datos

Automatización de tareas

Investigación asistida por inteligencia artificial

Desarrollo de aplicaciones en conocimientos de programación

Uso responsable y ético de la tecnología

Además de las becas, Google financiará, junto a Raspberry Pi Foundation, la implementación en el país del programa Experience AI, desarrollado junto a Google DeepMind, destinado a estudiantes de entre 11 y 14 años.