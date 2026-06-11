México inauguró su Mundial 2026 en el mítico estadio Azteca: hubo homenajes a Pelé y Maradona

Unas 80 mil personas presenciaron la ceremonia inicial, que hizo foco en la música: Shakira, Maná y mucho más.

Shakira hizo su presentación en la fiesta inaugural de México del Mundial 2026.

Unas 80 mil personas asistieron a la fiesta inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca de México , donde la selección local enfrenta a esta hora a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo. El torneo también se jugará en Estados Unidos y Canadá, que harán sus propias ceremonias inaugurales.

El Mundial 2026 es el primero que se organiza en tres países en simultáneo. Tendrá tres ceremonias de inauguración, una en cada país anfitrión. El primero fue en el estadio donde Argentina conquistó su segundo título mundial, en 1986.

La ceremonia mexicana de inauguración se centró en la música con las actuaciones estelares de Shakira y Burna Boy. Ademnás, Dai Dai estrenó la canción oficial del torneo.

Homenajes a Pelé y Maradona

El primer tramo estuvo a cargo de la banda Maná, a la que le siguieron Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Belinda.

Más adelante participaron J Balvin y Ryan Castro.

Además, la Fifa montó un show en el que se exhibieron 360 pancartas con las banderas de los países participantes. La ceremonia incluyó además homenajes a Pelé y Diego Maradona, quienes se consagraron campeones mundiales precisamente en el mítico estadio Azteca.