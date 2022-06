Inquilinos piden que los diputados socialistas no voten "la ley de las inmobiliarias"

Desde la federación provincial que los agrupa le solicitaron a Mónica Fein y Enrique Estévez que no den quórum al dictamen que unficó la oposición en la Cámara baja nacional.

Desde la Federación de Inquilinos de la provincia le piden a los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez que no den quórum para que se vote el dictamen que unificaron esta semana las bancadas de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, y se trataría la semana que viene en una sesión especial de diputados.

El tratamiento quedó trunco en la última sesión del pasado miércoles puesto que la oposición en la Cámara baja necesita 129 votos para darle despacho favorable y para tal fin necesitan de los votos de los socialistas rosarinos, la ex intendente y el ex concejal socialistas.

Ese trámite plantea volver al plazo de 2 años del contrato mínimo de alquiler y que las actualizaciones dejen de ser anuales para pasar a ser trimestrales. También apunta a que los precios de los aumentos los defina el mercado inmobiliario y que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pago por adelantado.

“Es una reforma de la ley hecha por el mercado inmobiliario, de aprobarse el resultado va a ser catastrófico para los inquilinos, con más aumentos en los alquileres y más crisis habitacional en nuestro país”, sostuvo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados y responsables de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.

En ese sentido, Artola aseguró que “es una irresponsabilidad total votar esta reforma, más en un contexto social tan delicado como el que vivimos, donde el bolsillo de gran parte de la sociedad y, en particular, de los inquilinos no aguanta más aumentos. Por eso le pedimos a los diputados del Partido Socialista que no den quórum, porque de hacerlo habilitan a que Juntos por el Cambio, la ultraderecha y el Interbloque Federal aprueben la media sanción”.

Leer más: Alquiler: los contratos nuevos registran subas de hasta 150% en Rosario

Esta semana los bloques opositores, encabezados por Graciela Camaño del Interbloque Federal, que integran los diputados nacionales de Santa Fe por el Partido Socialista, unificaron su dictamen con Juntos por el Cambio y los libertarios de José Luis Espert, lo que alertó a las organizaciones de inquilinos de todo el país por el “retroceso que significa para todos los inquilinos, frente a la grave situación que ya se vive”.

Según trascendió, el bloque opositor confía en Espert y la platense Carolina Píparo, pero no en Javier Milei ni en Victoria Villarruel, quienes podrían aprovechar la ocasión para acusar al PRO de conductas socialistas. Milei, según trascendió, sólo se expresará si ya lo hizo Espert.

Mientras tanto, el ex presidente Macri quiso evitar esta situación y presionó para que se vote una derogación, pero en JxC hubo mayoría dispuesta a ir por una reforma. Había reunido a 15 diputados PRO que lo apoyaron, pero no pudieron imponerse. "Con este nivel de inflación, lo mejor es no tener ley", sostuvo Gerardo Milman, vicejefe del bloque PRO y cercano a Patricia Bullrich.