Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo

Transportistas de granos autoconvocados realizan asambleas y concentraciones en distintos puntos de la región pampeana, en reclamo de una actualización de tarifas. Las medidas impactan en el traslado de la cosecha gruesa

Las protestas de transportistas de granos autoconvocados en reclamo de aumentos de tarifas se profundizó en las últimas horas con nuevos cortes en rutas clave de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe .

El conflicto, que ya afecta la circulación hacia los principales puertos exportadores, podría escalar con piquetes en la autopista Buenos Aires–Rosario y accesos portuarios .

En este marco, las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron su preocupación ante las dificultades y afectación en el transporte de cargas de granos.

“En los últimos días se han registrado medidas de fuerza y manifestaciones en distintos puntos de las principales zonas productivas y accesos a puertos, generando demoras en la logística, interrupciones en el flujo de mercaderías y complicaciones en la operatoria comercial y de exportación”, señalaron.

En este marco, consideraron necesario que las partes involucradas, junto con las autoridades competentes, “continúen trabajando en instancias de diálogo que permitan superar la situación planteada a la mayor brevedad posible, restableciendo condiciones de normalidad en la circulación de cargas”.

Olla a presión

Las asambleas y medidas de fuerza comenzaron hace 72 horas pero, según señalaron fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, el conflicto se agravó en las últimas horas.

“Los conflictos se esparcieron en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, los autoconvocados no dejan cargar en campo o acopio y eso impide que lleguen a puertos”, señalaron desde ambas entidades.

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Desde hace cuatro días, las negociaciones entre los transportistas y los acopiadores permanecen estancadas pese a ofertas de aumento del 14%, lejos de las pretensiones de hasta el 40% que quiere el sector transportista, que llegó a realizar cortes de ruta que afectan la operatoria en los puertos. La Federación de Acopiadores ofreció en primera instancia un 10% de aumento en las tarifas, pero los transportistas aseguran que no salen a trabajar por menos del 30%.

Este jueves se realizó en La Plata una reunión para acercar a las partes. Por el sector transportista participaron la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac), la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra).

Llamado al diálogo

La Untra pidió al gobierno nacional la apertura de una mesa de diálogo de "manera urgente" que permita destrabar el conflicto y normalizar el transporte. De no obtener respuesta en las próximas 48 horas, se baraja la posibilidad de llamar a un paro nacional.

Y se quejó por los aumentos constantes y desmedidos en el precio de los combustibles; los incrementos en peajes y costos operativos; los altos valores en playas y servicios portuarios; el deterioro alarmante del estado de las rutas nacionales y provinciales; y los costos excesivos en revisiones técnicas obligatorias.

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El conflicto se da en pleno desarrollo de la cosecha de soja, maíz y girasol, afectando su transporte desde los acopios y campos el ingreso hacia los puertos exportadores.

Hasta el momento hay unos 50 piquetes activos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Mendoza, Misiones y otras provincias.