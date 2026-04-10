La Capital | Economía | protestas

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo

Transportistas de granos autoconvocados realizan asambleas y concentraciones en distintos puntos de la región pampeana, en reclamo de una actualización de tarifas. Las medidas impactan en el traslado de la cosecha gruesa

10 de abril 2026 · 20:37hs
Transportistas de granos autoconvocados reclaman un aumento de tarifas.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Transportistas de granos autoconvocados reclaman un aumento de tarifas.

Las protestas de transportistas de granos autoconvocados en reclamo de aumentos de tarifas se profundizó en las últimas horas con nuevos cortes en rutas clave de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El conflicto, que ya afecta la circulación hacia los principales puertos exportadores, podría escalar con piquetes en la autopista Buenos Aires–Rosario y accesos portuarios.

En este marco, las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron su preocupación ante las dificultades y afectación en el transporte de cargas de granos.

“En los últimos días se han registrado medidas de fuerza y manifestaciones en distintos puntos de las principales zonas productivas y accesos a puertos, generando demoras en la logística, interrupciones en el flujo de mercaderías y complicaciones en la operatoria comercial y de exportación”, señalaron.

En este marco, consideraron necesario que las partes involucradas, junto con las autoridades competentes, “continúen trabajando en instancias de diálogo que permitan superar la situación planteada a la mayor brevedad posible, restableciendo condiciones de normalidad en la circulación de cargas”.

Olla a presión

Las asambleas y medidas de fuerza comenzaron hace 72 horas pero, según señalaron fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, el conflicto se agravó en las últimas horas.

“Los conflictos se esparcieron en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, los autoconvocados no dejan cargar en campo o acopio y eso impide que lleguen a puertos”, señalaron desde ambas entidades.

>> Leer más: El agro liquidaría divisas por u$s 35.375 millones durante el 2026

Desde hace cuatro días, las negociaciones entre los transportistas y los acopiadores permanecen estancadas pese a ofertas de aumento del 14%, lejos de las pretensiones de hasta el 40% que quiere el sector transportista, que llegó a realizar cortes de ruta que afectan la operatoria en los puertos. La Federación de Acopiadores ofreció en primera instancia un 10% de aumento en las tarifas, pero los transportistas aseguran que no salen a trabajar por menos del 30%.

Este jueves se realizó en La Plata una reunión para acercar a las partes. Por el sector transportista participaron la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac), la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra).

Llamado al diálogo

La Untra pidió al gobierno nacional la apertura de una mesa de diálogo de "manera urgente" que permita destrabar el conflicto y normalizar el transporte. De no obtener respuesta en las próximas 48 horas, se baraja la posibilidad de llamar a un paro nacional.

Y se quejó por los aumentos constantes y desmedidos en el precio de los combustibles; los incrementos en peajes y costos operativos; los altos valores en playas y servicios portuarios; el deterioro alarmante del estado de las rutas nacionales y provinciales; y los costos excesivos en revisiones técnicas obligatorias.

>> Leer más: Trabajadores de Lácteos Verónica llevaron su reclamo a la Legislatura santafesina

El conflicto se da en pleno desarrollo de la cosecha de soja, maíz y girasol, afectando su transporte desde los acopios y campos el ingreso hacia los puertos exportadores.

Hasta el momento hay unos 50 piquetes activos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Mendoza, Misiones y otras provincias.

Noticias relacionadas
La licitación de la hidrovía ya avanzó a la segunda etapa 

Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación

Actividad industrial. El acumulado del primer bimestre de 2026 se contrajo 6%, comparado a igual periodo del año pasado.

La actividad industrial se desplomó en febrero: cayó 8,7%

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. 

La economía planchada prende luz amarilla en Santa Fe: la plata que no llega y ni asoma

Trabajadores de la planta de Lehmann estuvieron en la Legislatura.

Trabajadores de Lácteos Verónica llevaron su reclamo a la Legislatura santafesina

Ver comentarios

Las más leídas

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Palermo sobre Macri: No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo

Palermo sobre Macri: "No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo"

Lo último

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Rugby: Regional del Litoral, una segunda fecha que promete fuertes emociones y tries

Rugby: Regional del Litoral, una segunda fecha que promete fuertes emociones y tries

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Una fue en cercanías al Monumento a la Bandera, la otra en zona sur y ocurrieron a plena luz del día. Ambos hechos finalizaron con personas aprehendidas

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
Economía

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Palermo sobre Macri: No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo

Palermo sobre Macri: "No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo"

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Ovación
Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Newells: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

Policiales
En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

El 107 vuelve a estar operativo y la central telefónica del Sies ya funciona con normalidad

El 107 vuelve a estar operativo y la central telefónica del Sies ya funciona con normalidad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Qué se sabe sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia
Información General

Qué se sabe sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia

Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación
Economía

Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación

La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios
Politica

La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado
Policiales

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos
Policiales

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque
LA CIUDAD

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria
La Ciudad

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

Por Nicolás Maggi
la Ciudad

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja
Ovación

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
La Región

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas
Política

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días
La Región

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela