El agro liquidaría divisas por u$s 35.375 millones durante el 2026

La Bolsa de Comercio de Rosario elevó en u$s 1.000 millones su proyección de ingresos, por mayor siembra de maíz y mejores precios de girasol

La Bolsa de Rosario elevó las estimaciones de liquidación de divisas del agro para 2026.

La liquidación de divisas del agro llegaría a u$s 35.375 millones en 2026, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario . La entidad subió en mil millones la proyección realizada hace un mes atrás , como consecuencia de la uba de precios de los principales productos de exportación y un mayor volumen estimado a embarcar al exterior.

Un estudio realizado por los economistas Tomás Rodríguez Zurro, Bruno Ferrari y Julio Calzada señaló que en los primeros tres meses del año el agro liquidó unos u$s 5.735 millones. Esta cifra es menor a los u$s 6.200 millones del primer trimestre del año pasado. Una de las explicaciones se encuentra en el programa de eliminación temporaria de retenciones vigente durante septiembre 2025, que provocó que se adelantara el ingreso de dólares durante ese mes, afectando el volumen ingresado en los meses subsiguientes.

Los economistas de la Bolsa estiman que ese fenómeno encontró su fin en marzo, de modo que “hacia adelante el flujo de dólares del agro al mercado cambiario se normalizará”.

“La diferencia entre el monto de dólares ingresado al mercado libre de cambios y las exportaciones devengadas informadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se encuentran prácticamente equilibradas”, señalaron desde la entidad.

Desde mayo 2025, el “saldo a favor” de las exportadoras, es decir la diferencia entre los dólares ingresados y los despachos al exterior, se fue incrementando hasta llegar a un máximo de u$s 7.700 millones en septiembre, mes de vigencia del programa de eliminación temporaria de derechos de exportación (DEX).

A partir de allí, ese saldo fue retrocediendo y la estimación de marzo marca un equilibrio, lo que hace suponer que las exportadoras ya agotaron los dólares ingresados bajo el programa.

Por este motivo, se estima que el flujo de divisas del agro se incremente notoriamente a partir de abril, manteniéndose por encima del promedio del último lustro para todos los meses que restan del 2026.

“Entre abril y diciembre se estima que la liquidación de divisas acumule u$s$ 29.600 millones: u$s 16.500 millones de soja y derivados, u$s 7.500 millones de maíz, u$s 2.200 millones del complejo trigo, u$s 2.400 millones del complejo girasol, u$s 500 millones del complejo cebada, u$s 300 millones de sorgo y u$s 600 millones en otros cereales y oleaginosas”, describió el informe.

Se agrandó el maíz

En su último informe mensual de estimación de producción nacional, la Guía Estratégica para el agro (GEA) elevó sus previsiones para maíz 2025/26 a 67 millones de toneladas, un aumento de 5 millones en marzo.

El salto correspondió a un ajuste en las estimaciones de superficie implantada. Esta mayor oferta se traduce en un aumento en la proyección de exportaciones del cereal a 43 millones de toneladas para la campaña, un aumento en el uso forrajero y un incremento en los stocks finales de la campaña.

“Las 43 millones de toneladas de exportaciones de maíz ya representarían un récord para el país, pero cabe mencionar que este número puede sufrir ajustes en los próximos meses de acuerdo a cómo se acomode la oferta en los otros dos grandes países exportadores (EEUU y Brasil) hacia la segunda mitad del ciclo argentino 2025/26”, subrayaron los economistas de la Bolsa.

Por el lado del país vecino, la confederación nacional de agricultores (Conab) viene ajustando a la baja sus estimaciones de producción de zafrinha, que compite directamente con el maíz tardío argentino; a la vez que prevé un aumento en la demanda doméstica, apuntalado por una mayor producción de bioetanol.

En cuanto a EEUU, el Departamento de Agricultura (Usda) prevé una disminución en la superficie sembrada con la forrajera para la próxima campaña 2026/27 debido a los elevados costos de fertilizantes y el impacto en los márgenes.

El potencial

Los especialistas opinan que, de reducirse efectivamente la oferta para la nueva campaña en ambos países competidores, se podría abrir “una oportunidad para que Argentina continúe con un programa de embarques sólido durante prácticamente toda la campaña local, dando margen a elevar la estimación total de exportaciones para el ciclo maicero 2025/26”.

Por ahora, la proyección se mantiene en 43 millones de toneladas. Ya este ajuste, en relación a los 41 millones de toneladas previstos hace un mes, sumado a un programa de embarques más acelerado de semillas de girasol y precios levemente mayores (producto del conflicto bélico en Medio Oriente) llevan la estimación de liquidación de divisas del agro a u$s 35.375 millones para 2026. Esto significa un incremento de casi u$s 1.000 millones respecto de la proyección que realizó la Bolsa de Rosario en marzo.