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El gobierno nacional se desligó del conflicto por las tarifas del transporte rural

Los transportistas activaron protestas, impulsados por el aumento del gasoil. La Nación ratificó que no intervendrá

11 de abril 2026 · 21:16hs
Transportistas denuncian que en lo que va marzo el gasoil subió entre 20% y 25%. Pidieron una actualización tarifaria.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Transportistas denuncian que en lo que va marzo el gasoil subió entre 20% y 25%. Pidieron una actualización tarifaria.

El gobierno nacional se desligó del conflicto activado por los transportistas rurales que reclaman un aumento en las tarifas.

La Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, recordó que la mesa de negociación que funcionaba hasta 2025 fue eliminada porque “los propios actores la consideraban poco funcional y la percibían como una instancia obligatoria adicional que complejizaba el sistema”.

Según el gobierno, el motivo de la disolución se dio en respuesta a una “necesidad del sector” y permitió “generar un espacio de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados, afianzando el principio de libertad económica y la desburocratización de los procesos administrativos”.

Mesa caída

“Como consecuencia de esta medida, vigente desde 2025, la Secretaría de Transporte de la Nación dejó de intervenir en dichas negociaciones y no tiene responsabilidad alguna sobre los acuerdos que eventualmente se generen entre las partes”, señaló.

En las últimas horas, diversas agrupaciones de transportistas mantienen protestas frente a las rutas en distintos puntos de Buenos Aires y otras provincias. Reclaman un aumento de las tarifas de referencia de carga que oscile entre el 30% y 35%.

El reclamo fue empujado por el alza que sufrió el combustible desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que fue de más del 20%.

Frente a esto, desde el sector reclamaron una mesa de diálogo al gobierno para solucionar el problema. De no obtener una respuesta en 48 horas, pondrán sobre la mesa la posibilidad de realizar un paro a nivel nacional, lo que dejaría sin circulación de granos a las principales zonas productivas del país.

Reclamo de las Bolsas

En este marco, las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron su preocupación ante las dificultades y afectación en el transporte de cargas de granos.

“En los últimos días se han registrado medidas de fuerza y manifestaciones en distintos puntos de las principales zonas productivas y accesos a puertos, generando demoras en la logística, interrupciones en el flujo de mercaderías y complicaciones en la operatoria comercial y de exportación”, señalaron.

Las entidades consideraron necesario que las partes involucradas, junto con las autoridades competentes, “continúen trabajando en instancias de diálogo que permitan superar la situación planteada a la mayor brevedad posible, restableciendo condiciones de normalidad en la circulación de cargas”.

El conflicto se da en pleno desarrollo de la cosecha de soja, maíz y girasol, afectando su transporte desde los acopios y campos hacia los puertos exportadores.

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