Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

El balance de la Asociación Rosarina de Tenis (ART) es altamente positivo en todos los niveles. La ciudad se afirma como uno de los referentes del país

Por Pablo Mihal

19 de diciembre 2025 · 19:11hs
"Este fue un año de intensa actividad, con un incremento sostenido de jugadores en todos los niveles, desde iniciación, principiantes, menores, amateurs y seniors, que nos permite llevar adelante una enorme cantidad de competencias que baten récords de inscriptos temporada tras temporada", señaló el presidente de la ART, Daniel Tramontini,

En Rosario se respira tenis. En sus canchas nacen talentos, se consolidan trayectorias y se construye una identidad deportiva que trasciende generaciones. Con una red de clubes activos, la Asociación Rosarina de Tenis (ART) promueve el crecimiento en todos los niveles y la ciudad se afirma como uno de los grandes referentes del país.

Cada temporada crece de manera exponencial la cantidad de jugadores que se suman a la práctica del tenis, por lo que el trabajo institucional debe acompañar ese desarrollo con planificación, formación y una estructura que garantice oportunidades para todos los niveles. Bajo la órbita de la ART se encuentran los torneos de menores y seniors en todas sus categorías, que constituyen el eje central del calendario competitivo local.

Durante toda la temporada, los más chiquitos, los que dan sus primeros pasos en la cancha, encuentran una amplia estructura de contención y formación que comienza en las escuelitas de cada club, a través del denominado minitenis. Las prácticas se realizan en canchas de menores dimensiones, con raquetas adaptadas y pelotas de baja compresión, favoreciendo el aprendizaje y el disfrute desde los primeros golpes.

Una vez que los pequeños incorporan las nociones básicas del juego, participan en un circuito especialmente diagramado por las profesoras y especialistas Micaela Nadalín y María Julia Sesma. Se trata de los encuentros de Etapa Roja, Naranja y Verde, que se organizan según la edad y el nivel, donde los chicos juegan, aprenden, pero por sobre todo se divierten.

En cada jornada todos reciben premios, se reconocen las mejores actuaciones y se comparte un merecido refrigerio. A lo largo del año se realizaron cerca de diez encuentros en distintas sedes, con una participación total de más de mil jugadores. El calendario cerró con un gran evento que llegó adelante en el Jockey Club Rosario, que fue una verdadera fiesta y que reunió a chicos de todos los clubes de la ciudad, para celebrar un año de aprendizaje, experiencias y compañerismo.

Una vez que los menores comienzan a desarrollar sus habilidades con la raqueta, llega el momento de representar los colores del club en el Campeonato por equipos. Esta temporada, del certamen participaron unos 200 chicos que conformaron 80 equipos que se fueron midiendo en distintas series a lo largo del año. El responsable del inter-circuito y su puesta en marcha es el profesor Emanuel Acosta quien impulsa esta propuesta orientada a fomentar el trabajo en equipo y el espíritu competitivo desde una perspectiva formativa. En la edición 2025 el plantel campeón fue Jockey Club Rosario, el segundo puesto quedó en manos de Gimnasia y Esgrima, mientras que el tercer lugar del podio fue para Atlético Fisherton.

También una vez al año se realiza el Campeonato de Interclubes de menores que se lleva adelante durante dos domingos, en el primero se disputa la clasificación, mientras que en el segundo se desarrollan las instancias decisivas. Este año participaron 150 chicos que conformaron 80 equipos, bajo la coordinación general del profesor Gonzalo Crespo, quien logró consolidar una competencia muy bien organizada, dinámica y con gran espíritu deportivo. El equipo ganador fue Gimnasia y Esgrima, quien se alzó con la Copa Challenger, mientras que Red Star obtuvo la Copa Average.

El Interclubes más grande del país

La Asociación Rosarina de Tenis también se distingue por llevar adelante el Campeonato Interclubes más grande del país, que convoca unos tres mil jugadores de los distintos clubes de Rosario. Durante tres meses, la ciudad vive una verdadera fiesta deportiva que refleja el crecimiento, la organización y la pasión que caracterizan al tenis de la ciudad.

La competencia es altamente esperada por sus participantes, que se entrenan todo el año para lograr su mejor performance. El armado y la presentación de cada uno de los equipos en las distintas series se transforman en un valor agregado a la hora de las definiciones. En la edición 2025 conformaron entre todas las categorías de hombres y mujeres a partir de +25, unos 400 equipos que representaron a 20 clubes de la ciudad y su zona de influencia. Como dato de color y para tener en cuenta otra cifra récords, se disputaron en total 2500 partidos.

La revelación del certamen fue Apur quien se quedó con el primer puesto del Interclubes y se alzó con la Copa Challenger, mientras que la Copa Averge quedó para Regatas Rosario, en tanto que la Copa Federación que se otorga a los campeones de 1º división también quedó en manos de Apur, que ese año se vino con todo.

Como corolario de este gran evento se llevó adelante la Noche del Tenis Rosarino, una mega fiesta de la que participó toda la comunidad del tenis, en la que se entregaron los máximos galardones del Interclubes, se premiaron a los ganadores por categorías y se destacaron a personalidades del tenis local y nacional. Además la velada incluyó cena, show y baile con DJs y bandas invitadas.

El Interclubes Desafío por la revancha

Una vez concluido el Campeonato de Interclubes, se lleva adelante la Copa Desafío, se trata de un torneo de Interclubes reducido del que participan ocho equipos, pero que se vive con la misma intensidad que el torneo principal.

En esta oportunidad la competencia reunió a siete clubes que presentaron equipos en las categorías A+30 y +45, B +30 y +45, C+30 y +45. En la sumatoria general de puntos, el máximo galardón quedó en manos del Jockey Club de Rosario, el segundo puesto quedó Atlético Fisherton y tercero Provincial. La premiación se realiza junto a la fiesta para despedir al año, con jugadores e invitados especiales.

Los menores también cuentan con su tradicional Fiesta del Tenis, que tiene lugar cada año en el Jockey Club Rosario. Durante la jornada se desarrolla un gran encuentro de minitenis, las finales del Interclubes y la definición del Campeonato por Equipos. Además, se realizan las premiaciones y distinciones a jugadores, clubes y profesores, en una verdadera celebración del trabajo, el esfuerzo y la pasión que mueven al tenis de la ciudad.

“Este fue un año de intensa actividad, con un incremento sostenido de jugadores en todos los niveles, desde iniciación, principiantes, menores, amateurs y seniors, que nos permite llevar adelante una enorme cantidad de competencias que baten récords de inscriptos temporada tras temporada”, señaló el presidente de la ART, Daniel Tramontini, y agregó: “Todo esto no sería posible sin el apoyo de los presidentes de cada uno de los clubes afiliados, a quienes quiero agradecer especialmente por su compromiso, predisposición y trabajo conjunto, como así también por facilitar las instalaciones para el desarrollo de cada torneo. Del mismo modo, destaco la participación de los delegados, los capitanes de los equipos, los profesores y, por supuesto, las familias de cada jugador. Ese acompañamiento constante sostiene este crecimiento exponencial del tenis en la ciudad que demanda planificación, coordinación y una labor conjunta que la Asociación impulsa año tras año”.

La ART extiende su compromiso y apoyo a todas las actividades tenísticas que se desarrollan en la región, por lo que participa de manera directa en eventos de relevancia como el Challenger del Jockey Club Rosario, el Interclubes de Primera y el Nacional de Seniors, solo por mencionar algunos de los certámenes que ratifican el protagonismo de la ciudad dentro del mapa deportivo a nivel nacional.

