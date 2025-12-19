La Capital | Economía | Gran Rosario

Presión laboral: el Gran Rosario subió al "podio" de la desocupación

Es el tercer aglomerado con mayor tasa de desempleo. Los desocupados pasaron de 39 mil a 64 mil en un año. Aunque creció la ocupación, no absorbe la nueva oferta de mano de obra. Las altas tasas de actividad y subocupación caracterizan al mercado de trabajo de la región

19 de diciembre 2025 · 06:15hs
Conflicto en Vassalli. El empleo industrial en la región atraviesa uno de los peores momentos de la historia.

La tasa de desocupación del Gran Rosario subió más de tres puntos en un año y llegó al 8,9% en el tercer trimestre de 2025. Es la tercera más alta del país, después de Río Gallegos y Resistencia. Si bien se creó empleo en la región, no alcanzó para absorberla cantidad de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. La subocupación, asociada a una menor calidad de los puestos de trabajo, orilla los dos dígitos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los datos sobre la situación del mercado de trabajo en el tercer trimestre del año. Mientras a nivel nacional registró un leve descenso interanual del índice de desempleo, en la región se disparó a un nivel elevado en términos de la serie histórica. En doce meses se sumaron 25 mil desocupados. Si bien se crearon 16 mil empleos, ese crecimiento no fue suficiente para absorber a las 41 mil personas que se sumaron a la fuerza laboral.

El Gran Rosario es el tercer aglomerado con mayor tasa de desocupación, detrás de Río Gallegos (10,8%) y Resistencia (9,7%). Le siguen Santa Rosa (8,5%) y La Plata (8,1%). Los partidos del conurbano recién se ubican en el quinto, lugar, con un 7,6%.

El mercado de trabajo en la región presenta un desafío adicional porque su tasa de actividad, del 53,3%, es también la segunda más alta del país, luego de la ciudad de Buenos Aires (56,3%). Significa que es uno de los aglomerados con mayor tensión de oferta de trabajadores, frente a una demanda limitada por la crisis productiva y el aumento de las importaciones.

Por eso, aunque la tasa de empleo también es alta (48,6%), la tasa de presión laboral, que se expresa en la suma del subempleo (9,7%), ocupados demandantes de empleo (11%) y desocupados (8,9%), también es alta y afecta a un tercio de la Población Económicamente Activa. En números absolutos son 214 mil personas.

En términos absolutos, el Gran Rosario cuenta con una población económicamente activa de 727 mil personas, de las cuales 662 mil son ocupadas y 64 mil están desempleadas. Entre los empleados, 70 mil trabajan menos de 35 horas semanales.

Tendencia preocupante

Dos años atrás, en el tercer trimestre de 2023, la desocupación era del 5,3% en el Gran Rosario, uno de los índices más bajos de la serie. La caída en la tasa de actividad del 50,7% al 48,9% contribuyó a ese fenómeno, que se repitió, incluso acentuado, en la medición del cuarto trimestre de ese año, del 4,7%.

Ya en 2024 comenzó a verificarse una tendencia al aumento de la tasa de actividad a niveles superiores al 50% y del subempleo a rangos que en algún trimestre llegó a superar los dos dígitos. La oferta de fuerza de trabajo creció pero no encontró suficiente demanda, y cuando lo hizo fue en empleos de menor tiempo y más precarios.

En este contexto, la desocupación fue del 5,6% en el primer trimestre del año y del 7,2% en el segundo. En el tercero fue del 5,8%, con un dato notable: el salto de casi 7 puntos interanual en la subocupación, que llegó al 11,4%.

La cantidad de personas que trabajaron involuntariamente menos de 35 horas semanales se había duplicado en doce meses. El derrotero del desempleo siguió con un 6% a fines del año pasado, y un 7,1% y 7,7% en los primeros dos trimestres de 2025, respectivamente.

El mapa nacional

A nivel nacional, la tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre del año, desde el 6,9% registrado en el mismo período de 2024. “La baja del desempleo se produjo por suba de las personas ocupadas, no porque dejaron de buscar trabajo, la tasa de empleo pasó del 45% al 45,4% (era 45,5% en 2023)”, comentó Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar.

Sin embargo, el especialista aclaró que toda esa suba fue explicada por la informalidad. “El dato es consistente con la destrucción de empleo en blanco en las empresas que informa mensualmente la Secretaría de Trabajo”, acotó. En efecto, la informalidad pasó del 42,6% de hace un año al 43,3%.

Por su parte, LCG agregó que “la participación de los trabajadores no asalariados dentro de los ocupados avanzó del 26,9% al 28,1% en un año, algo que está directamente relacionado con el crecimiento del monotributo cuyas escalas fueron ampliamente relajadas en el paquete fiscal”.

“Las aplicaciones de empleo que promueven salidas laborales sin mayor necesidad de capital humano o físico explican buena parte del crecimiento”, profundizaron desde la consultora.

El aglomerado Santiago del Estero - La Banda es el de menor tasa de desempleo del país (1,4%), seguido por Jujuy y Comodoro Rivadavia, ambos con el 3,7%. Neuquén 3,3% y la ciudad de Buenos Aires (3,9%) se ubicaron en el siguiente escalón. En la provincia, Santa Fe registró un desempleo de 6,9% y el conglomerado que Villa Constitución comparte con la bonaerense San Nicolás, de 5,4%.

