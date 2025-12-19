El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El Monumento Nacional a la Bandera fue testigo días atrás de un cierre espectacular de un 2025 cargado de vóley en la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR). Fueron más de siete mil personas, en su mayoría chicos, las que se dieron cita en el icónico lugar para ser parte de la ceremonia de entrega de premios y de esa manera bajarle el telón a una de las mejores temporadas de la historia de la AVR.
Este año, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario formalizó la cesión de uso de un sector del Polideportivo Parque Hipólito Yrigoyen, ubicado en Gálvez 647, a la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR) con el objetivo de que se convierta en sede permanente para el entrenamiento y la competencia de esta disciplina. “Que se lleve a cabo este convenio para nosotros es fundamental. Tenemos un plan permanente de selecciones de Rosario que deben entrenar y no teníamos un espacio común. Además, vendrán las categorías menores de la Selección Argentina y necesitábamos este espacio para poder realizar nuestras actividades deportivas. Será un espacio común para todos los clubes de Rosario para cuando necesiten un lugar para desarrollar sus actividades y poder tener un lugar donde la asociación pueda tener ese espacio de contención y de trabajo en conjunto. Es algo que estamos buscando desde hace más de 30 años e impacta en el vóley rosarino de una manera muy importante ya que nos permite que la calidad de nuestro deporte aumente”, había expresado en ese momento Juan D’Angelosante, presidente de la AVR.
Otro hecho inédito y de singular importancia fue la firma del acuerdo entre AVR y FeVA para el crecimiento y desarrollo de Las Panteritas U17, con una semana de entrenamientos al mes en nuestra ciudad.
Lo mejor de Rosario
En el marco local, los distintos torneos en ambas ramas fueron altamente competitivos consagrándose campeones los siguientes equipos:
Categoría Sub 12
Femenino A5: Red Star de San Lorenzo.
Femenino A4: Unión de Arroyo Seco.
Femenino A3: Unión de Álvarez.
Femenino A2: Centro Cosmopolita Unión y Progreso de Roldán.
Femenino A1: Citta Voley.
Categoría Sub 14
Femenino A9: Regatas Rosario C.
Femenino A8: Temperley.
Femenino A7: Cevils de Roldán.
Femenino A6: Bancario B.
Femenino A5: Newell’s Old Boys.
Femenino A4: El Tala Club B.
Femenino A3: Bancario.
Femenino A2: Fisherton A.
Femenino A1: Red Star de San LorenzoA.
Masculino: Son de Rosario A.
Categoría Sub 16
Femenino B2: Citta Voley B.
Femenino B1: GER C.
Femenino A5: Talleres de Arroyo Seco.
Femenino A4: Citta Vóley.
Femenino A3: Sportsmen Unidos.
Femenino A2: Unión de Arroyo Seco.
Femenino A1: Náutico Avellaneda A.
Masculino A1: Son de Rosario A.
Masculino A2: 25 de Mayo de Victoria.
Categoría Sub 18
Femenino B1: Velocidad y Resistencia.
Femenino A5: Talleres de Arroyo Seco.
Femenino A4: Citta Vóley.
Femenino A3: Funes.
Femenino A2: Son de Rosario B.
Femenino A1: Son de Rosario A.
Masculino A2: 25 de mayo de Victoria.
Masculino A1: Normal 3 A.
Vóley de alto nivel
Categoría Sub 21
Femenino A5: Talleres Arroyo Seco.
Femenino A4: Citta Voley.
Femenino A3: Sportsmen Unidos.
Femenino A2: Son de Rosario B.
Femenino A1: Son de Rosario A.
Masculino A2: Nueva Unión dePérez.
Masculino A1: Náutico Avellaneda A.
Primera División.
Femenino A3: Citta Voley.
Femenino A2: Atalaya.
Femenino A1: Son de Rosario.
Masculino A2: Son de Rosario B.
Masculino A1: Citta Voley.
