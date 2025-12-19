La Capital | Ovación | Vóley

El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

La Asociación de Voleibol de Rosario (AVR) entregó los premios a los ganadores de las distintas categorías en el icónico solar

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

19 de diciembre 2025 · 19:10hs
El Monumento Nacional a la Bandera fue testigo días atrás de un cierre espectacular de un 2025 cargado de vóley en la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR). Fueron más de siete mil personas, en su mayoría chicos, las que se dieron cita en el icónico lugar para ser parte de la ceremonia de entrega de premios y de esa manera bajarle el telón a una de las mejores temporadas de la historia de la AVR.

Este año, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario formalizó la cesión de uso de un sector del Polideportivo Parque Hipólito Yrigoyen, ubicado en Gálvez 647, a la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR) con el objetivo de que se convierta en sede permanente para el entrenamiento y la competencia de esta disciplina. “Que se lleve a cabo este convenio para nosotros es fundamental. Tenemos un plan permanente de selecciones de Rosario que deben entrenar y no teníamos un espacio común. Además, vendrán las categorías menores de la Selección Argentina y necesitábamos este espacio para poder realizar nuestras actividades deportivas. Será un espacio común para todos los clubes de Rosario para cuando necesiten un lugar para desarrollar sus actividades y poder tener un lugar donde la asociación pueda tener ese espacio de contención y de trabajo en conjunto. Es algo que estamos buscando desde hace más de 30 años e impacta en el vóley rosarino de una manera muy importante ya que nos permite que la calidad de nuestro deporte aumente”, había expresado en ese momento Juan D’Angelosante, presidente de la AVR.

Otro hecho inédito y de singular importancia fue la firma del acuerdo entre AVR y FeVA para el crecimiento y desarrollo de Las Panteritas U17, con una semana de entrenamientos al mes en nuestra ciudad.

Lo mejor de Rosario

En el marco local, los distintos torneos en ambas ramas fueron altamente competitivos consagrándose campeones los siguientes equipos:

Categoría Sub 12

Femenino A5: Red Star de San Lorenzo.

Femenino A4: Unión de Arroyo Seco.

Femenino A3: Unión de Álvarez.

Femenino A2: Centro Cosmopolita Unión y Progreso de Roldán.

Femenino A1: Citta Voley.

Categoría Sub 14

Femenino A9: Regatas Rosario C.

Femenino A8: Temperley.

Femenino A7: Cevils de Roldán.

Femenino A6: Bancario B.

Femenino A5: Newell’s Old Boys.

Femenino A4: El Tala Club B.

Femenino A3: Bancario.

Femenino A2: Fisherton A.

Femenino A1: Red Star de San LorenzoA.

Masculino: Son de Rosario A.

Categoría Sub 16

Femenino B2: Citta Voley B.

Femenino B1: GER C.

Femenino A5: Talleres de Arroyo Seco.

Femenino A4: Citta Vóley.

Femenino A3: Sportsmen Unidos.

Femenino A2: Unión de Arroyo Seco.

Femenino A1: Náutico Avellaneda A.

Masculino A1: Son de Rosario A.

Masculino A2: 25 de Mayo de Victoria.

Categoría Sub 18

Femenino B1: Velocidad y Resistencia.

Femenino A5: Talleres de Arroyo Seco.

Femenino A4: Citta Vóley.

Femenino A3: Funes.

Femenino A2: Son de Rosario B.

Femenino A1: Son de Rosario A.

Masculino A2: 25 de mayo de Victoria.

Masculino A1: Normal 3 A.

Vóley de alto nivel

Categoría Sub 21

Femenino A5: Talleres Arroyo Seco.

Femenino A4: Citta Voley.

Femenino A3: Sportsmen Unidos.

Femenino A2: Son de Rosario B.

Femenino A1: Son de Rosario A.

Masculino A2: Nueva Unión dePérez.

Masculino A1: Náutico Avellaneda A.

Primera División.

Femenino A3: Citta Voley.

Femenino A2: Atalaya.

Femenino A1: Son de Rosario.

Masculino A2: Son de Rosario B.

Masculino A1: Citta Voley.

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas
La Ciudad

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo