El vóley de Rosario copó el Monumento en el cierre de una temporada histórica

El Monumento Nacional a la Bandera fue testigo días atrás de un cierre espectacular de un 2025 cargado de vóley en la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR). Fueron más de siete mil personas, en su mayoría chicos, las que se dieron cita en el icónico lugar para ser parte de la ceremonia de entrega de premios y de esa manera bajarle el telón a una de las mejores temporadas de la historia de la AVR.

Este año, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario formalizó la cesión de uso de un sector del Polideportivo Parque Hipólito Yrigoyen, ubicado en Gálvez 647, a la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR) con el objetivo de que se convierta en sede permanente para el entrenamiento y la competencia de esta disciplina. “Que se lleve a cabo este convenio para nosotros es fundamental. Tenemos un plan permanente de selecciones de Rosario que deben entrenar y no teníamos un espacio común. Además, vendrán las categorías menores de la Selección Argentina y necesitábamos este espacio para poder realizar nuestras actividades deportivas. Será un espacio común para todos los clubes de Rosario para cuando necesiten un lugar para desarrollar sus actividades y poder tener un lugar donde la asociación pueda tener ese espacio de contención y de trabajo en conjunto. Es algo que estamos buscando desde hace más de 30 años e impacta en el vóley rosarino de una manera muy importante ya que nos permite que la calidad de nuestro deporte aumente”, había expresado en ese momento Juan D’Angelosante, presidente de la AVR.