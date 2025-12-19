La Capital | Política | peronismo

El peronismo de Buenos Aires acordó renovar autoridades en marzo de 2026

Los sectores de Máximo Kirchner y Axel Kicillof convinieron las cuestiones procedimentales de la futura conducción partidaria. La opción de una lista de unidad

19 de diciembre 2025 · 19:35hs
Foto: PJ de Buenos Aires.

El consejo provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense definió este viernes convocar a elecciones de renovación de autoridades para el 15 de marzo de 2026. De la reunión que encabezó el titular del espacio, Máximo Kirchner, en Malvinas Argentinas, participó también uno de los cosecretarios de la CGT: Cristian Jerónimo.

Tras el tratamiento de los temas del orden del día, Jerónimo hizo una exposición sobre la situación de los trabajadores en el contexto del intento de reforma laboral por parte del gobierno de Javier Milei.

La CGT viene envalentonada porque, después de la masiva movilización de este jueves, el oficialismo dio a conocer que el tratamiento de la reforma laboral en el recinto del Senado pasó para el 10 de febrero.

En efecto, la central obrera salió a atribuirse esa demora a la presión ejercida en las calles. “Las masivas movilizaciones pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos”, expresó la CGT.

En lo partidario, el PJ resolvió que, en caso de acordar una lista de unidad, la fecha del 15 de marzo será solo a los fines de cumplir con el trámite.

El sector del gobernador Axel Kicillof, enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también está de acuerdo con evitar la división.

Las diferencias en Buenos Aires

Kirchner es resistido por distintos sectores del peronismo y tiene mandato vencido desde este jueves, lo que motivó que el consejo provincial definiera la fecha de elecciones.

En La Cámpora recordaron que durante el año pasado, cuando se discutía el liderazgo del hijo de Cristina Kirchner, “nadie levantó la mano” para enfrentar a la conducción.

“Ahora habrá que ver si los intendentes o el axelismo quieren jugar”, desafiaron en el PJ, entusiasmados con la posibilidad de que las críticas esgrimidas en reserva (tanto desde el kicillofismo como entre los jefes de ciudades) se expresen en el plano partidario.

