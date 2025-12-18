El movimiento obrero salió a la calle para protestar contra el proyecto de reforma laboral

El acto que encabezó la CGT en Buenos Aires fue multitudinario. La central obrera advirtió que podría convocar a un paro. En Rosario hubo protestas durante la mañana y por la tarde. Postales de una jornada de lucha

Movimiento obrero. La renovada CGT Rosario debutó con un acto breve pero intenso en la Plaza 25 de Mayo. Fuerte presencia de sindicatos.

Con un multitudinario acto en Buenos Aires y réplicas en todo el país, el movimiento obrero rechazó en la calle el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. En Rosario hubo marchas y concentraciones durante la mañana y la tarde.

En la Plaza de Mayo, la conducción nacional cegetista mostró músculo con un acto masivo. La protesta contó con la participación de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos sociales.

“ Este plan de lucha recién empieza y, si no somos escuchados, vamos a terminar en un paro nacional ”, afirmó Octavio Argüello, uno de los cosecretarios generales, al tomar la palabra frente a los manifestantes. Su colega Cristian Jerónimo sostuvo que la reforma “no aporta soluciones al mundo del trabajo” y advirtió que el texto “está redactado de manera regresiva, favoreciendo a las grandes corporaciones”. El otro líder cegetista, Jorge Sola, alertó sobre el deterioro del entramado productivo y laboral. “Cierra una empresa por hora y cientos de trabajadores pierden su empleo todos los meses”, señaló.

La movilización sumó además respaldos políticos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la marcha y cuestionó duramente el proyecto.

La CGT Rosario

En Rosario, la renovada Confederación General del Trabajo (CGT) local debutó en la calle con un acto breve pero intenso. El único orador, su secretario general, Miguel Vivas, expresó un rotundo rechazo al proyecto de reforma laboral.

“El acto reflejó la unidad del movimiento obrero, que es lo más importante en este momento”, señaló Vivas en el palco montado en la Plaza 25 de Mayo, frente a la sede municipal. El dirigente rechazó la iniciativa que impulsa el oficialismo para flexibilizar las relaciones laborales y pidió diálogo. “No queremos confrontar, ojalá que nos escuchen, pero si quieren conflicto lo van a tener”, advirtió.

Los más de ochenta sindicatos que participaron del proceso de unificación de la central obrera en la ciudad dijeron presente y cubrieron la calle Buenos Aires entre Santa Fe y Córdoba. Algunos de ellos, que en los últimos años no frecuentaron los actos intersindicales, aportaron esta vez columnas nutridas.

Dispersos entre la plaza y el Monumento, distintos grupos sindicales y asistentes dispersos, estiraron la convocatoria con mini concentraciones. Es el que el primer acto de la central obrera fue tan organizado como veloz. “Esto recién empieza, seguramente habrá más acciones de protesta”, explicó Vivas.

Martín Lucero, secretario adjunto de la CGT Rosario y titular de Sadop (docentes privados) ubicó el acto como parte de un proceso de lucha más largo y aseguró que “el movimiento obrero estuvo a la altura” de la convocatoria. Destacó, en ese sentido, la presencia masiva de sindicatos y subrayó la importancia de contar en la pelea con “la cobertura de una CGT unida”.

Por la mañana

El espacio sindical que no se unió a la central obrera, el que encabeza la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) se movilizó a la mañana junto con organizaciones sociales. Junto a la CCC, Utep, Siconara, Movimiento Evita, Coad, ATE Rosario y Frente de Jubilados en Lucha marcharon desde la iglesia San Cayetano hasta la Plaza 25 de Mayo.

“Vienen por nuestros derechos, este va a ser un verano en el que habrá que redoblar los esfuerzos y salir permanentemente a la calle”, enfatizaron los referentes durante el acto que se realizó al mediodía.

Edgardo Arrieta, titular de la Catt Rosario, subrayó que el camino es no abandonar la calle. “Esto no es una modernización, esto es para jodernos a todos, lo único que buscan es disciplinarnos, que no tengamos vacaciones, que les pidamos por favor que nos aumenten el sueldo y no se lo vamos a permitir”, dijo.

Estar en la calle

A su turno, Federico Pachi Gayoso, secretario general del Sindicato Docentes e Investigadores de la UNR (Coad), remarcó que no sólo se está discutiendo la reforma laboral, también vienen por la reforma tributaria, previsional y educativa.

En los discursos se hizo especial referencia a los trabajadores de aplicaciones, de los que “tanto se habla” pero se hizo foco en que “no hay un sólo artículo en toda la ley de reforma laboral que mencionen a los trabajadores de las aplicaciones”.

Nicolás Martínez, secretario general del Sindicato de Repartidores y Cadetes de Rosario, resaltó que “es una obligación estar en la calle hoy” frente a “un gobierno cipayo, vendepatria y explotador”.

“No hay que discutir la reforma laboral, hay que enfrentarla”, enfatizó.