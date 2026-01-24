La Capital | Economía | puerto

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

La terminal rosarina manipuló más de 3,5 millones de toneladas y superó los 85 mil TEU. El desempeño la consolida como eje logístico clave

24 de enero 2026 · 08:40hs
La operatoria de los puertos santafesinos continúa marcando récords históricos

El puerto de Rosario fue el principal motor del crecimiento del sistema portuario santafesino durante 2025. Según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, la terminal rosarina manipuló 3.570.924 toneladas, lo que representó un incremento interanual del 63,1%, en un año que marcó récords históricos para la operatoria portuaria provincial.

El desempeño del puerto refuerza su rol estratégico dentro de la hidrovía Paraná–Paraguay, tanto para las exportaciones agroindustriales como para el tráfico de contenedores, en un contexto de recuperación de la actividad y búsqueda de mayor competitividad logística desde el interior del país.

Contenedores en alza y más buques operando

Durante 2025, por el puerto de Rosario se movilizaron 85.175 TEU y operaron más de 240 buques, con un fuerte impulso del comercio exterior contenerizado. El dato más destacado se registró en diciembre, cuando la Terminal Puerto Rosario alcanzó un récord mensual de 10.491 TEU, lo que implicó un crecimiento interanual del 109%.

En el mismo mes, el movimiento total fue de 159.074 toneladas, mientras que en el segmento de agrograneles, Servicios Portuarios S.A. embarcó 309.291 toneladas, muy por encima de las 64.312 toneladas registradas en diciembre de 2024.

Rosario como eje del sistema portuario santafesino

Desde el gobierno provincial remarcaron que los resultados responden a una política sostenida de inversión y planificación. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que “con gestión, planificación e inversión, nuestros puertos pueden ser competitivos, reducir costos para el sector productivo y fortalecer la inserción de Santa Fe en los mercados nacionales e internacionales”.

En la misma línea, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó que el crecimiento de los puertos es clave para avanzar hacia una logística más eficiente e integrada, reduciendo la dependencia de terminales extraprovinciales.

El contexto provincial

Si bien Rosario concentró los mayores volúmenes, el crecimiento fue generalizado en el sistema portuario santafesino. El puerto de Santa Fe aumentó su operatoria cerca de un 75% interanual, mientras que la Terminal II del Puerto de Villa Constitución consolidó su recuperación con un incremento acumulado del 340% respecto de 2023. En el norte provincial, el puerto de Reconquista avanzó como puerto de servicios y apoyo logístico.

La cosecha de trigo fue histórica y las exportaciones batieron récord. El cereal traccionó fuerte la actividad agroindustrial sobre el fin de año.

La actividad de la cadena agropecuaria fue récord en diciembre

Las ventas supermercados se derrumbaron en noviembre.

Las ventas en los súper sufrieron la mayor caída desde diciembre de 2023

Más de 25 gremios se reunieron en la UOM para rechazar la reforma laboral. La semana que viene habrá un nuevo encuentro.

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Emergencia Agropecuaria. La sequía afecta a varias localidades del norte santafesino.

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

