Puerto de Rosario en caja

El concesionario de los muelles de la ciudad empezó a trazar un encarrilamiento luego de años de incumplimientos. El papel celador de la provincia y lo que viene

El puerto de la ciudad entró en etapa de reacomodamiento . A la fuerza, Terminal Puerto Rosario (TPR) parece haberle llegado la hora de encauzar la nave, cumplir los compromisos de la concesión y tratar de subirse a la ola exportadora que debería llegar en los próximos años con más cargas.

Claro que puede terminar siendo un nuevo amague como hace dos décadas ocurre con los concesionarios que pasaron por el puerto de avenida Belgrano. Pero esta vez hay algunas cuestiones que evidencian una posible nueva etapa dentro de esa fase donde la chilena Ultramar tiene la mayoría del paquete accionario.

En primer lugar, porque el gobierno provincial mantiene una actitud de celador. "Se logró un objetivo claro: encarrilar a un concesionario que no estaba en orden", definen funcionarios provinciales encima del tema. En rigor, lo pusieron en caja.

Ni bien asumió, el gobierno de Maximiliano Pullaro discutió por la falta de inversión en los muelles y por algunas pretensiones de la empresa de estirar la concesión. El vínculo se tensionó hasta que el año pasado algo se allanó y hasta avisaron desde la empresa que invertirían. No todo lo que hace falta, pero hubo un gesto que se tomó como crédito.

El monto total es de 30 millones de dólares para obras de muelle (infraestructura dura, con 13 millones en ejecución, e infraestructura operativa y equipamiento, con 17 millones en proceso de efectivización). Es hora de verla ejecutada. La provincia avisa que “monitorea” que se cumplan las inversiones, lo que sugiere vigilancia como método.

“Hasta terminaron cumpliendo la vieja deuda que tenían con la Municipalidad de Rosario”, comentaron en referencia a que pagaron el 50 por ciento y el saldo en cuotas de lo que debían del Drei. Hubo una quita parcial sobre una parte del concepto multas, no capital ni intereses.

aldo signorelli Aldo Signorelli (izquierda), nuevo gerente general del concesionario en lugar de Fernando Feltrinelli (tercero de izquierda a derecha).

En la Municipalidad agregan que la empresa está intentando revincularse con Rosario. Algo se había cortado. Al fin y al cabo, no es una ciudad puerto pero está en el corazón de ella y no puede estar ahí tirado de decorado, sucio y desprolijo.

Otro de los puntos que evidencia un encarrilamiento es que el fin de la concesión está cercano y no hay demasiado margen para seguir pateando las obligaciones.

En 2032 se vence y el camino previo siempre pesa en las decisiones de continuidad. Más aún con un gobierno que puede ser reelegido en la provincia y que, como se dijo, le está encima a raíz de su plan productivo provincial.

Aquella osadía de TPR de pedir que se le extienda el contrato para poder cumplir con lo que firmó en esta concesión no corre más. Le queda cumplir y esperar. Igualmente, en la provincia saben que esa carta la van a querer jugar. “Que cumplan sus obligaciones no nos condiciona en nada para que extendamos nada”, advierten en la Casa Gris.

Hay más movimientos. Hace unos días cambió su gerente general. Salió Fernando Feltrinelli después de casi cuatro años e ingresó en su lugar Aldo Signorelli, un chileno que hace solo seis meses llegó a Rosario para ser gerente de operaciones de TPR y rápidamente tomó el control de la gerencia general. No se dieron motivos en el comunicado interno de TPR sobre el cambio, pero puede leerse como un relanzamiento y nuevo perfil.

Se verá también si la adquisición de la Vicentin Saic por parte del Grupo Grassi tiene algún tipo de injerencia en el paquete accionario de TPR, donde Vicentin Family Group posee un porcentaje. Incluso Ultramar, en algún momento, se mostró interesada en comprarle la participación.

Todo demuestra que, en un sentido u otro, el puerto pasó a ser un activo atractivo, sobre todo porque puede tener un rol importante para la exportación si en unos años algunas actividades explotan, como la minería. Por ahora son especulaciones, pero la ley de la atracción es simplemente moverse.