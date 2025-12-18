La Capital | Política | CGT

La nueva CGT Rosario debutó con un acto contra la reforma laboral

En un acto breve pero intenso, el secretario general, Miguel Vivas, fue el único orador. Pidió diálogo al gobierno y advirtió que el movimiento obrero está dispuesto al conflicto. Mucha presencia de referentes sindicales en el estreno de la central normalizada

18 de diciembre 2025 · 18:18hs
Muchos sindicatos dijeron presentes en el acto de la CGT Rosario

Muchos sindicatos dijeron presentes en el acto de la CGT Rosario, en la Plaza 25 de Mayo.

La renovada Confederación General del Trabajo (CGT) debutó en la calle con un acto breve pero intenso. El único orador, su secretario general, Miguel Vivas, expresó un rotundo rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno.

“El acto reflejó la unidad del movimiento obrero, que es lo más importante en este momento”, señaló Vivas en el palco montado en la Plaza 25 de Mayo, frente a la sede municipal. El dirigente rechazó la iniciativa que impulsa el oficialismo para flexibilizar las relaciones laborales y pidió diálogo. “No queremos confrontar, ojalá que nos escuchen, pero si quieren conflicto lo van a tener”, advirtió.

Los más de ochenta sindicatos que participaron del proceso de unificación de la central obrera en la ciudad dijeron presente en el acto y cubrieron la calle Buenos Aires entre Santa Fe y Córdoba. Algunos de ellos, que en los últimos años no frecuentaron los actos intersindicales, aportaron columnas nutridas. Fue el caso, por ejemplo, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Dispersos entre la plaza y el Monumento, distintos grupos sindicales, de movimientos sociales y asistentes dispersos, estiraron la convocatoria con mini concentraciones. Es el que el primer acto de la central obrera fue tan organizado que también fue más corto de los habituales. "Esto recién empieza, seguramente habrá más acciones de protesta”, subrayó Vivas.

Martín Lucero, secretario adjunto de la CGT Rosario y titular de Sadop (docentes privados) ubicó el primer acto cegetista como parte de un proceso de lucha más largo y aseguró que “el movimiento obrero estuvo a la altura” de la convocatoria. Destacó, en ese sentido, la presencia masiva de sindicatos y subrayó la importancia de la unidad para dar cobertura a esta pelea.

En sintonía se expresó Silvana Teissa, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que señaló que muchos gremios locales también movilizaron parte de la militancia a Buenos Aires, donde se realizó el acto central en la Plaza de Mayo

