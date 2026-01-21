La Capital | Economía | indec

El Indec tomó nota de la caída de actividad: en noviembre bajó 0,3%

Pesca, industria, comercio y construcción lideraron la retracción económica. Cuál fue la participación de los trabajadores en el ingreso

21 de enero 2026 · 21:13hs
Según el Estimador Mensual de la Actividad Económica del Indec

Según el Estimador Mensual de la Actividad Económica del Indec, la industria mostró una retracción de 8,2% en noviembre.

La actividad económica cayó 0,3% en noviembre, tanto en la comparación interanual como en la mensual. Con grandes variaciones negativas, la industria, el comercio, la construcción y la pesca arrastraron a la economía a niveles inferiores a los de un año atrás, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las estadísticas sobre la actividad económica muestran una evolución extraña. Pese a la fuerte retracción que se nota en la vida cotidiana, recién en noviembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) mostró la primera caída anual de 2025. La comparación con un 2024 recesivo potenció el efecto rebote durante los primeros meses. Pero al mismo tiempo el Indec realizó revisiones polémicas a la hora de medir el PBI, como la que evitó la recesión técnica en el tercer trimestre.

Sectores en baja

En la medición mensual, en cambio, se registraron bajas en cinco de los once meses medidos en el año. La de noviembre fue la segunda consecutiva.

El descenso interanual fue causado fundamentalmente por los derrumbes en la industria manufacturera (-8,2%) y el comercio (-6,4%). En paralelo, resaltó la magnitud de la caída de la pesca (-25%) y la construcción (-2,3%).

En el otro extremo, los sectores que más crecieron fueron la intermediación financiera (13,9%), agro (10,5%) y petróleo y minería (7%).

Pese a la baja de noviembre, la actividad económica acumula un crecimiento interanual de 4,5% en once meses.

Este panorama no copia exactamente las cifras más recientes de caída de producción industrial (la actividad metalúrgica se hundio 7,1% en diciembre), la pérdida de 21 mil empleadores en los últimos dos años y de 270 mil empleos registrados en el mismo período.

El reparto del ingreso

El Indec también difundió el miércoles el informe de la cuenta de generación del ingreso e insumo mano de obra correspondiente al tercer trimestre. Entre otras cosas, la medición permite observar la participación del ingreso de empresarios y trabajadores en el Valor Agregado Bruto (VAB) nacional.

Los números del organismo indican que la remuneración al trabajo asalariado aumentó 0,54 puntos interanuales su participación en el ingreso, al 43,4%, mientras que bajó en 1,53 puntos la del excedente de explotación bruto al 44,2%.

El ingreso mixto bruto, que expresa el saldo contable de las empresas “hogareñas”, representó 13,6% del VAB y mostró un incremento de 0,56 puntos en su participación respecto del tercer trimestre de 2024. Impuestos netos de subsidios a la producción mostraron un incremento de 0,43 puntos en su participación (-1,2%).

Cuando no se considera al sector público, las participaciones relativas fueron del 35,5% (salarios), 15,5% (ingreso mixto), -1,4% (impuestos netos de subsidios) y 50,3% (excedente patronal).

Al detallar la comparación interanual se puede ver que la participación del ingreso de los asalariados pasó del 42,8% en el tercer trimestre de 2024 al 43,4% en el tercer trimestre de 2025. La del ingreso mixto bruto pasó del 13,1% al 13,6%, impulsada por el cuentapropismo en construcción y hoteles y restaurantes. La porción del ingreso que se lleva el empresario, a través del excedente de explotación bruto, bajó de 45,7% a 44,2% en un año.

Si la comparación se realiza con el tercer trimestre de 2023, los números son distintos. La participación del salario bajó del 45,5% a 43,4%, mientras que el excedente que se llevan los patrones creció en el margen, de 44,1% a 44,2%. El ingreso mixto pasó de capturar el 13,3% del VAB al 13,6%.

Puestos de trabajo

La evolución de los puestos de trabajo y las horas trabajadas dan cuenta del viraje hacia una economía en la que ganan peso los informales y cuentapropistas.

En el tercer trimestre de 2023 había 16.761.000 de trabajadores asalariados, que bajaron a 16.732.000 en el mismo período del año pasado. De ese universo, la proporción de registrados bajó del 51% al 49%. La cantidad de asalariados no registrados pasó de 5.486.000 a 5.669.000. Y la de ocupados no asalariados subió en 450 mil, hasta los 5.936.000.

Horas trabajadas

Las horas efectivamente trabajadas, anualizadas, fueron 36.115.000 en el tercer trimestre de 2025. De ellas, 26,95 millones corresponden a asalariados y 9,16 millones a no asalariados. Dentro de los asalariados, los registrados trabajaron 18,9 millones de horas y los no registrados, 8,04 millones.

En dos años las horas trabajadas aumentaron en 1.122.000, un 3,2%. Las de los asalariados subieron 516.000 (1,9%) y las de los no asalariados, 205 mil (2,28%). Las de los asalariados registrados cayeron en 29 mil (-0,1%) y las de los no registrados aumentaron en 546 mil, equivalente a 7,2%.

El sector pesca fue el que tuvo la mayor cantidad de horas trabajadas por puesto, con 3,36 millones de horas trimestrales anualizadas, seguido por minas y canteras.

El Indec dio a conocer el índice de inflación de diciembre.

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

El Ceso relevó los aumentos en los precios de los alquileres.

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

El transporte urbano fue uno de los servicios públicos con mayor caída.

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

La Bolsa de Rosario proyectó una cosecha de 14,8 millones de toneladas de maíz en la zona núcleo. Al inicio de la siembra se esperaban 15,5 millones.

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

