Vassalli: los dueños dicen que no pueden pagar salarios y que quieren vender la firma

Durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo, un integrante de la familia propietaria se comunicó por Zoom. La UOM Firmat, en estado de alerta

La crisis de la fábrica de cosechadoras Vassalli llegó a un punto en la que la venta aparece casi como la única alternativa al cierre del establecimiento. Así lo enfatizó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Firmat, Diego Romero, tras participar de una nueva audiencia en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Durante el encuentro, un representante de los dueños de la empresa se comunicó por Zoom y dijo que no tienen plata ni para pagar la quincena, ni la deuda salarial . Y señaló que hay negociaciones por un posible traspaso.

La audiencia en el Ministerio de Trabajo dejó sabor a poco . Según narró el titular de la UOM Firmat, uno de los dueños de la firma, Mateo Marsó, se conectó por Zoom y dijo que “no tiene plata para pagarle a la gente” . Sí abrió una ventana a una posible venta de la empresa.

“Marsó manifestó que no tiene plata para pagarle a la gente lo que resta de la quincena y, menos que menos, para pagarle el acuerdo de deuda que se firmó hace un poquito más de un mes ”, explicó.

Salarios impagos

Ante esa situación, la UOM pidió a la autoridad laboral “que se cierre el expediente” ya que el convenio firmado en octubre “está caído”.

La familia Marsó, proveniente de Entre Ríos y ligada a la actividad avícola, adquirió la planta de Vassalli hace casi dos años. Desde principios de 2025 la fábrica de cosechadoras está en conflicto.

La propia firma pidió pasar a un cuarto intermedio por dos semanas, a la espera de que avance la posibilidad de venta. “O arreglan la situación y la venden, o la empresa lamentablemente terminará cerrando sus puertas”, advirtió Romero. Y agregó: “Vamos a esperar estos días a ver si se define algo para, aunque sea, poder pasar tranquilos las fiestas”.