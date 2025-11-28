La Capital | Economía | industria metalúrgica

Falleció Miguel Ángel Conde, referente de la industria metalúrgica santafesina

El histórico dirigente, presidente del Parque Industrial Alvear y empresario de San Diego SA, fue recordado por su rol clave en el crecimiento del sector, su activa participación en AIM y en la vida institucional del rugby rosarino

28 de noviembre 2025 · 19:02hs
Miguel Ángel Conde participó activamente en la actividad gremial de la ciudad y la región.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Miguel Ángel Conde participó activamente en la actividad gremial de la ciudad y la región.

La industria metalúrgica santafesina perdió este viernes a un gran referente del sector. Falleció Miguel Ángel Conde, presidente del Parque Industrial Alvear y titular de la empresa San Diego SA.

Protagonista en la industria metalúrgica de la región, Conde inició su vinculo con la actividad desde muy temprana edad. Comenzó como tornero, trabajó con su papá en Talleres Metalúrgicos Conde (Tameco) y en 1972 fundó su propia empresa.

Como parte de su compromiso con el sector, participó activamente en la actividad gremial y fue presidente de Asociación Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario entre 2006 y 2010, entidad en la que aún formaba parte de la comisión directiva. Estuvo al frente de la entidad por dos períodos consecutivos.

Desde el Parque Industrial Alvear recordaron la trayectoria de Conde y destacaron que bajo su administración, durante más de 15 años, el parque creció y se consolidó como la comunidad productiva de referencia en la región. Su empresa fue una de las pioneras en instalarse en ese espacio.

ParqueAlvear2.jpg
Presentación. La historia del parque de Alvear, en un libro.

Presentación. La historia del parque de Alvear, en un libro.

Conde nació en Rosario, nieto de un inmigrante calabrés y de abuela siciliana. En 1965, su padre fundó Tameco y ahí Miguel dio sus primeros pasos, aun cursando en la Escuela Técnica Enet N° 6, donde se recibió de técnico mecánico, relata el Libro Blanco de AIM. Luego de trabajar en Tameco y un tiempo en John Deere, en 1972 fundó su propia empresa, con la ayuda de Oscar Defante, socio de su padre. En 1982 se asoció con Carlos Araujo, dueño de una fundición y así forman San Diego SA. Tenían un taller en Villa Gobernador Gálvez y en 1987 se trasladaron al Parque Industrial Alvear.

Además de la actividad industrial y gremial, Conde es reconocido por su actividad en el ambiente deportivo y su pasión por el rugby: fue presidente de Duendes Rugby Club e integrante de la Unión Rosarina de Rugby.

Noticias relacionadas
Vassalli. La audiencia en el Ministerio de Trabajo dejó sabor a poco.

Vassalli: los dueños dicen que no pueden pagar salarios y que quieren vender la firma

La actividad económica en la construcción muestra un repunte en el décimo mes del año del 2,2 %.

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

El incremento en la factura de gas promedio mensual no superará los $900.

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Se termina la segmentación de subsidios

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Lo último

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

A un año de la muerte de Giovani Mvogo Eteme, el joven de 17 años que cayó al vacío en el Parque de España por razones desconocidas, familiares y amigos se manifestaron para pedir por el esclarecimiento del caso

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Ovación
Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho
OVACIÓN

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil