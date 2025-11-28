Falleció Miguel Ángel Conde, referente de la industria metalúrgica santafesina

El histórico dirigente, presidente del Parque Industrial Alvear y empresario de San Diego SA, fue recordado por su rol clave en el crecimiento del sector, su activa participación en AIM y en la vida institucional del rugby rosarino

La industria metalúrgica santafesina perdió este viernes a un gran referente del sector. Falleció Miguel Ángel Conde, presidente del Parque Industrial Alvear y titular de la empresa San Diego SA.

Protagonista en la industria metalúrgica de la región, Conde inició su vinculo con la actividad desde muy temprana edad. Comenzó como tornero , trabajó con su papá en Talleres Metalúrgicos Conde (Tameco) y en 1972 fundó su propia empresa.

Como parte de su compromiso con el sector, participó activamente en la actividad gremial y fue presidente de Asociación Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario entre 2006 y 2010, entidad en la que aún formaba parte de la comisión directiva. Estuvo al frente de la entidad por dos períodos consecutivos.

Desde el Parque Industrial Alvear recordaron la trayectoria de Conde y destacaron que bajo su administración, durante más de 15 años, el parque creció y se consolidó como la comunidad productiva de referencia en la región. Su empresa fue una de las pioneras en instalarse en ese espacio.

ParqueAlvear2.jpg Presentación. La historia del parque de Alvear, en un libro.

Conde nació en Rosario, nieto de un inmigrante calabrés y de abuela siciliana. En 1965, su padre fundó Tameco y ahí Miguel dio sus primeros pasos, aun cursando en la Escuela Técnica Enet N° 6, donde se recibió de técnico mecánico, relata el Libro Blanco de AIM. Luego de trabajar en Tameco y un tiempo en John Deere, en 1972 fundó su propia empresa, con la ayuda de Oscar Defante, socio de su padre. En 1982 se asoció con Carlos Araujo, dueño de una fundición y así forman San Diego SA. Tenían un taller en Villa Gobernador Gálvez y en 1987 se trasladaron al Parque Industrial Alvear.

Además de la actividad industrial y gremial, Conde es reconocido por su actividad en el ambiente deportivo y su pasión por el rugby: fue presidente de Duendes Rugby Club e integrante de la Unión Rosarina de Rugby.