El Banco Central suma u$s 10 millones en la primera rueda del mes

Los resultado disparen también dan el presente en lo referido a la cotización accionaria de las firmas nacionales en Wall Street, donde, en el cierre del lunes las subas fueron encabezadas por Corporación América -5,70%-, Cresud -1,8%-, BBVA Argentina -1,4%-, Ternium - 1,3%- y Globant -1,1%-.

Mercado Cambiario

En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $271,55, con una suba de $1,39 respecto del viernes, último día hábil.

Por su parte, el denominado dólar “blue” o informal se negoció sin cambios, y mantuvo el valor del último día de junio, a $494 por unidad.

En tanto, en las cotizaciones bursátiles de la moneda norteamericana se desplegaron movimientos contrapuestos, mientras el dólar contado con liquidación (CCL) baja 0,8%, a $507,88, el MEP trepó 0,5% hasta alcanzar los $484,83

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de $1,20 respecto al cierre previo, en $257,90. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $353,01 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $448,06.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $475,21, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $543,10.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$503 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$86 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$565 millones.

Sequía y precios en Chicago

Los precios de los principales granos operaron con altibajos en el mercado de Chicago, con subas para la soja y retrocesos en el caso del trigo y el maíz.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 0,31% (u$s 1,75) hasta los u$s 573,95 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 1,96% (u$s 10,38) para posicionarse en u$s 539,32 la tonelada.

El incremento es motivado por la sequía que atraviesan amplias zonas del Medio Oeste y del centro de las Grandes Planicies donde “las lluvias de la semana pasada, incluidas las del fin de semana, aliviaron muy poco el stress hídrico de la zona y sumaron daños sobre cultivos, por tormentas de viento y de granizo registradas y por algunos anegamientos puntuales” indicaron analistas de la corredora de cereales Granar.

La superficie cubierta con la oleaginosa en 33,79 millones de hectáreas, por debajo de los 35,41 millones de hectáreas previstos en marzo y de los 35,39 millones cosechados en la campaña anterior. El aceite acompañó la suba del poroto, con una mejora del 2,67% hasta los u$s 1.477,51 la tonelada.